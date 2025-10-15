ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଜୋତା ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସେହବାଜ…ଚାଟୁକାରିତା କରିବାରେ ସବୁ ସୀମା ପାର କରିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଛି ଛି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଜିପ୍ଟର ଗାଜା ସମ୍ମିଳନୀରେ, ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ “ଶାନ୍ତି ପ୍ରିୟର ପୁରୁଷ” ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ରୋକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ସରିଫ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିବେ। ଏଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପ ହସି ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, “ବାଃ! ମୁଁ ଏହା ଆଶା କରି ନଥିଲି।”
ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶଂସାର ମଜା ନେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ:ମିଡିଆରେ ସରିଫଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଅନେକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜା ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନେତା ଏବଂ ଇତିହାସକାର ଅମ୍ମାର ଅଲି ଜାନ X ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପାଇଁ ସରିଫଙ୍କ ନିରନ୍ତର ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ପ୍ରଶଂସା ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାର କାରଣ।
Shehbaz Sharif’s constant and needless flattery of Donald Trump is a source of embarrassment for Pakistanis across the world. https://t.co/012Fp2QvOX
— Ammar Ali Jan (@ammaralijan) October 13, 2025
“ସ୍ତମ୍ଭକାର ଏସ୍.ଏଲ୍. କାନ୍ଥନ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ କଟାକ୍ଷ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜୋତା ଚମକାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ସେ ପାକିସ୍ତାନର ‘ଛୋଟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ’ଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଭୂରାଜନୀତି ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଏପରି ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିନାହିଁ।”
ସରିଫ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୋହରାଇଥିଲେ:ସୋମବାର ଦିନ ଶାର୍ମ ଏଲ୍-ଶେଖରେ ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସରିଫ ପୁଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦକୁ ରୋକିବାରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଞ୍ଚ ମିନିଟର ଭାଷଣ ସମୟରେ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ-ହମାସ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।
ସରିଫ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ଆଧୁନିକ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ମହାନ ଦିନ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହାସଲ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଣେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ସେଠାରେ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାନ୍ତା ଯେ କେହି ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତେ।
ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ “ଶାନ୍ତି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ” ପାଇଁ ନୋବେଲ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି। “ଏହା ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାନ୍ତିର ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଦୂତ,” ସେ କହିଛନ୍ତି।