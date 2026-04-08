ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା, ଆଉ ଝଟକାରେ ୧୦୦ ଡଲାର ତଳକୁ ଖସିଗଲା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହେବା ପରେ କେତେ ଅଛି ତେଲ ଦର?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଏପ୍ରିଲ ୮ ତାରିଖରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଇରାନ ଉପରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼କୁ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ “ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି” ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ୮:୦୦ ଟା (ପୂର୍ବ ସମୟ)ରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହ୍ରାସ ପାଇଲା:
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ୱେଷ୍ଟ ଟେକ୍ସାସ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ୍ କିମ୍ବା ଆମେରିକୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ମୂଲ୍ୟ ୧୭ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇ ବ୍ୟାରେଲ ପିଛା ୯୫ ଡଲାର ସ୍ତର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୬ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇ ୯୨ ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ କଣ କହିଥିଲେ:
ଟ୍ରମ୍ପ ‘ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ’ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ‘ଦୁଇ-ପାଖିଆ’ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ହେବ, ଯାହା ଇରାନ ‘ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ’କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପୁନଃ ଖୋଲିବାକୁ ରାଜି ହେବା ଉପରେ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ।
ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ବଜାରରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ (ପ୍ରାଧାନ୍ୟତଃ ଏସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉଦୀୟମାନ ବଜାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ) ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା।
ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଆମେରିକାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଘୋଷଣା ବଜାରରେ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ମୂଲ୍ୟରେ ସନ୍ନିହିତ ‘ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରିମିୟମ୍’ରେ ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଘଟିବ।
ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ:
ୱେଷ୍ଟପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କର୍ପର କମୋଡିଟି ରିସର୍ଚ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ରବର୍ଟ ରେନି କହିଛନ୍ତି, “ସିଷ୍ଟମକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ବନ୍ଦ କୂପଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃଆରମ୍ଭ କରିବା, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏବଂ ରିଫାଇନାରୀ ଇନଭେଣ୍ଟରୀଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମାସ ଲାଗିବ।”
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, “ଏପରି ଏକ ପରିବେଶରେ ଯଦିଓ ଏକ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଛି ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଉଛି ଏହା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବ୍ରେଣ୍ଟ କ୍ରୁଡ୍ ମୂଲ୍ୟ ୯୦-୯୫ ଡଲାର ତଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ବଜାୟ ରଖିପାରିବ।”