ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସ୍କୋରଠୁ ବି ଏକାକୀ ଅଧିକ ରନ କରିଥିବା ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର, ଛକା ଚୌକାରେ ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍…

ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିଶାଳ ସ୍କୋରଠୁ ବି ଏକାକୀ ଅଧିକ ରନ କରିଥିବା ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର, ଛକା ଚୌକାରେ ଉଠୁଥିଲା ପଡ଼ୁଥିଲା ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମ୍…
ଏହା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜାଜନକ। ଏହି ତାଲିକାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ରହିଛି। ତାହାସହ ଏହି ରେକର୍ଡରେ ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ODI କ୍ରିକେଟରେ ଏପରି ଅନେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଦେଖିବା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ। ଏପରି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଏକାକୀ ODI ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ସ୍କୋର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରନ୍ତି।
ODI ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳର ମୋଟ ରନ ଠାରୁ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିବା ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍
ରୋହିତ ଶର୍ମା
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ତଥା ହିଟମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୬୪ ରନର ଏକ ଐତିହାସିକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜବାବରେ ସମଗ୍ର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ମାତ୍ର ୨୫୧ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା କେବଳ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍କୋର ଠାରୁ ୧୩ ରନ କମ୍।
ଇଶାନ କିଶାନ
ଭାରତୀୟ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ୟାଟର ତଥା ୱିକେଟରକ୍ଷକ ଇଶାନ କିଶାନ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। କିଶାନ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୨୧୦ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ସମଗ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୮୨ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଫଖର ଜମାନ
ପାକିସ୍ତାନ ବ୍ୟାଟର ଫଖର ଜମାନଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ରହିଛି। ଫଖର ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଫଖର ୨୧୦ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜବାବରେ ସମଗ୍ର ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୫୫ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡସ
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟର ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡସଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ। ଭିଭିଆନ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୮୯ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ। ଜବାବରେ ସମଗ୍ର ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମାତ୍ର ୧୬୮ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ସନତ ଜୟସୁରିଆ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମହାନ ବ୍ୟାଟର ସନତ ଜୟସୁରିଆ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ୧୮୯ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମାତ୍ର ୫୪ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାରତକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଥିଲା।