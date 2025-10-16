ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକର କାରଣ କ’ଣ? ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ, ଜୀବନରେ ଆସିବନି ଷ୍ଟ୍ରୋକ କି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା…

ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆସିବନି ଷ୍ଟ୍ରୋକ କି ହାର୍ଟ ସମସ୍ୟା । ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କଠୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ।

By Seema Mohapatra
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ 16 ରୁ 18 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି କରିବା । ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା କରିବା ଲକ୍ଷରେ ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନର ସାହାରା ନେବା ଏବଂ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଦୃଷ୍ଟି ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯିବା, ହାତ ଏବଂ ପାଦ ଫ୍ରିଜ୍ ହେବା ଏବଂ ବ୍ରେନରେ କ୍ଲଟ ହୋଇଯିବା!

ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭାରତରେ ପ୍ରତି 40 ସେକେଣ୍ଡରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟ୍ରୋକର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି । ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରୋଗ 35-45 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ, ହାରାହାରି, ପ୍ରତି 10 ଟି ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାମଲାରେ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ପରଠାରୁ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କାରଣ ଧମନୀ ବା ଶିରା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ବିପଦକୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢାଇ ଦେଇଛି ।

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 30 ରୁ 40 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଏବଂ ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ଜୀବନଶୈଳୀ। ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ, ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟାଇମ, ନିଦ୍ରାର ଅଭାବ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପରେ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଷ୍ଟ୍ରୋକର କାରଣ ବନୁଛି। କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏକ ରୋଗ ଏବେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରୁଛି। କାରଣ କେବଳ ଜିନ୍ ନୁହେଁ; ଆମର ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଚାପ କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସରକୁ ବଢାଏ, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଧମନୀ ଫାଟିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ବ୍ରେନ ହାମ୍ରେଜ ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜୀବନ ବଦଳିଯାଏ।

ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲେ ବିଳମ୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ

ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରଥମ 60 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସା, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ । ଏହା ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀନ୍ଦେଗୀ ଉଭୟକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ। ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ସୁଗାର ସ୍ତରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନିଂ ଏବଂ ମଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ଭଲ ନିଦ ନିଅନ୍ତୁ, ଧୂମପାନ ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଶୈଳୀ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଯୋଗ ଏବଂ ପ୍ରାଣାୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଷ୍ଟ୍ରୋକକୁ କିପରି ରୋକାଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବା ।

ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ, ରୋଗର ଏକ କାରଣ

ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ – WHO ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହ୍ରାସ କରୁଛନ୍ତି। ୧୧ ରୁ ୧୭ ବର୍ଷ ବୟସର ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ୭୪% ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ୧୮ ରୁ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ୩୫% ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ୭୦ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ୪୯% ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ବ୍ରେନ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, ହୃଦଘାତ, କିଡନୀ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ଏବଂ ଡିମେନ୍ସିଆର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ରକ୍ତଚାପ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ

ରକ୍ତଚାପ ବା ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବେ – ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପ ହ୍ରାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ୮ ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ, ଲୁଣ ଏବଂ ଚିନିର ମାତ୍ରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣାୟମ୍ କରନ୍ତୁ, ଏହା ବିପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ।

 

