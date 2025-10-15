ସରକାରଙ୍କ ଦୀପାବଳି ଉପହାର! 1.86 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରି LPG ସିଲିଣ୍ଡର, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧା କେମିତି ପାଇବେ?
ଦୀପାବଳି ଉପହାର ଦେବେ ସରକାର । 1.86 କୋଟି ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଫ୍ରି LPG ସିଲିଣ୍ଡର । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ କେମିତି ଉଠାଇପାରିବେ...
ଲକ୍ଷ୍ନୌ: ସରକାର ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ରାଜ୍ୟର 1.86 କୋଟି ମା’ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ବୁଧବାର ଲୋକଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମହା ସମାରୋହରେ ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦୁଇଟି ମାଗଣା ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯାହା ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଷେଇ ଘରେ ସଫା ଇନ୍ଧନର ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବଣ୍ଟନ, ୧୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ
ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ରିଫିଲ୍ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୫ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଯୋଗୀ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ୧୫୦୦ କୋଟିର ବଜେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ୧.୨୩ କୋଟି ଆଧାର-ଯାଞ୍ଚକୃତ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ, ସବସିଡି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ।
ସେମାନେ କିପରି ମାଗଣା ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇବେ?
ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବଜାର ହାରରେ (ସବସିଡି ସମେତ) ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର କିଣିବେ, ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବସିଡି ରାଶି ୩-୪ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର-ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ସିଙ୍ଗଲ କନେକ୍ସନ ଧାରକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ଦେବ।
ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଅଧିନରେ ୟୁପିରେ ୧.୮୬ କୋଟି କନେକ୍ସନ
ମେ ୨୦୧୬ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୧.୮୬ କୋଟି ପରିବାରକୁ ସଫା ଇନ୍ଧନ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ରୋଷେଇ ଘରଗୁଡ଼ିକୁ ଧୂଆଁ ମୁକ୍ତ କରି ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ
ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆପ୍ ବିକଶିତ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ବିତରକମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ଲାପଟପ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ SMS ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟାନର, ଫ୍ଲେକ୍ସି କାର୍ଡ ଏବଂ କ୍ୟାମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କରାଯାଉଛି।