Women’s World Cup: ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ଧମାକା! CMଙ୍କ ଜିତିଲେ ମନ, ଦୃତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା
ୱାର୍ଲ୍ଡ କପରେ ଧମାକା! ଦୃତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଶଫାଲି ବର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ 87 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ICC ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ମିଳିଥିଲା, ଏବଂ BCCI ମଧ୍ୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଯାଦବ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌରଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପରେ କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ଥିଲା?
ମଧ୍ୟମ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ କେବଳ 3 ଓଭର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ । ସେ କେବଳ 16 ରନ ଦେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ କୌଣସି ୱିକେଟ ନେଇ ନଥିଲେ।
ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ରେ କ୍ରାନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ 3 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା 8ଟି ମ୍ୟାଚରେ 9 ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ।
କ୍ରାନ୍ତି ଗୌର ଘୁୱାରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା
କ୍ରାନ୍ତି ଗୌର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଘୁୱାରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା। କ୍ରାନ୍ତିର ବାପା ଜଣେ ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଳ ଏବଂ ପୋଲିସ କଲୋନୀରେ ଏକ ସରକାରୀ ଘରେ ରୁହନ୍ତି। କ୍ରାନ୍ତି ପିଲାଦିନରୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଆସିଛନ୍ତି।