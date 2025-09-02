ଦିନେ ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା ନ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସିନେମା ପିଛା 20 କୋଟି ନିଅନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଭିନେତ୍ରୀ…

ଦିନେ ପାଖରେ 2000 ଟଙ୍କା ନ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ସିନେମା ପିଛା 20 କୋଟି ନିଅନ୍ତି ଏହି ଷ୍ଟାର ଅଭିନେତ୍ରୀ…
ଫଟୋରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ମହିଳା ସୁପରଷ୍ଟାର ଜଣେ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମଡେଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ସେହି ସମୟର ଏକ ବିରଳ ଫଟୋ ଯେତେବେଳେ ଫରଦୀନ ଖାନ ଜଣେ ଷ୍ଟାର ଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥିଲା। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମଟି ନିଜେ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କ 18 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିଅରରେ ଅନେକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଫିଲ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ 20 କୋଟି ଫିସ୍ ନିଅନ୍ତି। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନମ୍ବର ୱାନ୍।
ଏହି ଫଟୋଟି ସେହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କର ଯିଏ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ବଲିଉଡରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଫିଲ୍ମରେ ନଥିଲେ। ସେ ସଂଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିମେଶ ରେଶମିୟାଙ୍କ ‘ନାମ ହେ ତେରା ତେରା’ ଆଲବମ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅର୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫରାର ଖାନ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ‘ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍’ରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ନିଜେ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ।
ଆମେ ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣଙ୍କ ଏହି ଫଟୋଟି ୨୦୦୫ ମସିହାର, ଯେତେବେଳେ ଫରଦୀନ୍ ଖାନଙ୍କ ସିନେମା ‘ନୋ ଏଣ୍ଟି’ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିଲା। ଫରଦୀନ୍ ଷ୍ଟାର ଏବଂ ଶୋ ଷ୍ଟପର୍ ଥିଲେ ଆଜି ଦୀପିକା ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଫରଦୀନ୍ ଖାନଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର୍ ପ୍ରାୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି।
୫ ଜାନୁଆରୀ ୧୯୮୬ରେ ଡେନମାର୍କର କୋପେନହେଗେନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଦୀପିକା ପାଦୁକୋଣଙ୍କ ପିତା ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକୋଣ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ସେ ୧୯୭୨ ରୁ ୧୯୭୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଆଠ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ ଥିଲେ। ଦୀପିକା ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ଫାରାହ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ‘ଓମ୍ ଶାନ୍ତି ଓମ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ବଲିଉଡରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ପୂର୍ବରୁ ସେ ହିମେଶ ରେଶମିୟାଙ୍କ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡିଓ ‘ନାମ ହେ ତେରା ତେରା’ରେ କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫରାହ ଖାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମରେ କାମ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। ଦୀପିକାଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ଫିଲ୍ମଟି ନିଜେ ଏକ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ଥିଲା। ଏହା ପରେ ସେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁ ନଥିଲେ।
ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ବିଏ ପାଠପଢ଼ା ମଝିରେ ଛାଡି ମଡେଲିଂ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବିଜ୍ଞାପନରେ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କନ୍ନଡ ଫିଲ୍ମ ‘ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ’ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ଥିଲା ଯାହା 2006ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଦୀପିକା ‘କକଟେଲ୍’, ‘ୟେ ଜୱାନି ହେ ଦିୱାନୀ’, ‘ଚେନ୍ନାଇ ଅଭିନେତ୍ରୀ’, ‘ଗୋଲିଓଁ କି ରାସଲୀଲା-ରାମଲୀଲା’, ‘ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର’, ‘ପିକୁ’, ‘ତାମାଶା’, ‘ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ’ ଏବଂ ‘ପଦ୍ମାବତ’ ଭଳି ଫିଲ୍ମରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଭିନୟ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଗଳ କରିଥିଲେ।
ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା: ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର କପୁର ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମରେ ଏକାଠି କାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ‘ୟେ ଜୱାନି ହୈ ଦିୱାନି’, ‘ତମାଶା’ ଏବଂ ‘ବଚନା ଏ ହସିନୋ’। ୨୦୦୮ ମସିହାରେ ‘ବଚନା ଏ ହସିନୋ’ର ସୁଟିଂ ସମୟରେ ଉଭୟ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ଦୀପିକା ତାଙ୍କ ବେକ ପଛରେ ରଣବୀରଙ୍କ ନାମର ଏକ ଟାଟୁ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ୨୦୦୯ ସୁଦ୍ଧା ଦୀପିକା ରଣବୀର କପୁରଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ, ରଣବୀର କ୍ୟାଟ୍ରିନା କୈଫ୍ ପାଇଁ ଦୀପିକାଙ୍କୁ ଠକିଥିଲେ। ଦୀପିକା ରଣବୀରଙ୍କୁ ଠକିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ‘ନିରୋଧ’ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ରେକଅପ୍ ପରେ ଦୀପିକା ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏକାକୀତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଡିପ୍ରେସନରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ।
୨୦୧୩ ମସିହାରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସିନେମା ‘ଗୋଲିଓଁ କି ରାସଲୀଲା-ରାମଲୀଲା’ ରଣବୀର ସିଂହଙ୍କ ସହ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୟ ଲୀଲା ଭଂସାଲୀ ଏହି ସିନେମାର ପ୍ରଯୋଜକ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ। ଦୀପିକା-ରଣବୀରଙ୍କ କେମେଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ତା’ପରେ ୨୦୧୫ ମସିହାରେ ‘ବାଜିରାଓ ମସ୍ତାନୀ’ ସିନେମା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଦୁହେଁ ‘ପଦ୍ମାବତ’ ସିନେମାରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତିନୋଟି ଫିଲ୍ମ ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା। ଦୀପିକା-ରଣବୀର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ।
ଦୀପିକା ଏବଂ ରଣବୀର ସିଂହ ୧୪ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୮ରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପିକାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିଅର ଜାରି ରହିଥିଲା। ବିବାହ ପରେ ସେ ‘ପଠାନ’ ଭଳି ଏକ ସର୍ବକାଳୀନ ବ୍ଲକବଷ୍ଟର ସିନେମା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫିସ୍ ନେଇଥିଲେ। ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ହିଁ ଦୀପିକାଙ୍କ ଆଉ ଏକ ଫିଲ୍ମ, କଳକି ୨୮୯୮ ଏଡି, ମଧ୍ୟ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଦୀପିକାଙ୍କୁ ବଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅଭିନେତ୍ରୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।