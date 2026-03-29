ଜାଣନ୍ତି କି ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ? ଜାଣିଲେ ହସି ହସି ହେବେ ବେଦମ, ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି ମୂଲ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ :ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଅର୍ଥନୀତି ତୁଳନା କଲେ, ପାର୍ଥକ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ। ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ବିବାଦ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ପହଲଗାମ୍‌ରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଭାରତୀୟ ସେନା ନେଇଥିବା ପ୍ରତିଶୋଧ ଏବେ ବି ସାରା ଦେଶରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ।

ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମାଧ୍ୟମରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ କଡା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ । ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ।

ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ପରେ ପୁଣି ମୁହଁତୋଡ ଜବାବ ଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ସେନା । ପାକିସ୍ତାନର ଏକାଧିକ ଏୟାରବେସ୍ ଧ୍ବସ୍ତବିଧ୍ବସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତର ବ୍ରହ୍ମୋସ୍ ମିସାଇଲ । ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକି ଆମେରିକାର ଶରଣ ପଶିଥିଲା ପାକିସ୍ତାନ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ତୁଳନାରେ ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ତେବେ ଭାରତର ୧ ଟଙ୍କା ବା ଟଙ୍କାଟିଏର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ କେତେ ଟଙ୍କା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି ଅଜଣା କଥା…

ଭାରତରେ ୧ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩.୨୮ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା । ସେହି ହିସାବରେ ଭାରତର ୧୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ୩୨୮ ପାକିସ୍ତାନୀ ମଦ୍ରା ହେବ ।

ପାକିସ୍ତାନର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଢେର୍ କମ୍ । ଯଦି ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କାରେ ପାକିସ୍ତାରେ ବୁଲିପାରିବେ । କାରଣ ୬୦୦ରୁ ୭୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ପାଖାପାଖି ୨୦୦୦ରୁ ୨୩୦୦ ପାକିସ୍ତାନୀ ମୁଦ୍ରା ହେବ ।

ଏତିକି ଟଙ୍କାରେ ଭାରତରେ ବୁଲିବା କଷ୍ଟକର କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା, ଖାଇବା ସହିତ ରହିବା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ । କାରଣ ଭାରତର ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ଢେର୍‌ ଅଧିକ । ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ପାକିସ୍ତାନ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ଗୁଣ ବଡ଼। ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ବଳତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଚ୍ଚ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି, ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ବୈଦେଶିକ ଋଣ ହେତୁ।

1 of 15,509