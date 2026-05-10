ଗୋଟିଏ ମିସାଇଲ, ଅନେକ ଟାର୍ଗେଟ, ୫୦୦୦ କିମି ରେଞ୍ଜ୍… ଭାରତର ବଡ଼ ସଫଳତା; ଅଗ୍ନି-୫ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ, ଭୟରେ ଚୀନ୍-ପାକିସ୍ତାନ
ଭାରତ MIRV ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଗ୍ନି-୫ ମିସାଇଲର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ଏହି ମିସାଇଲ୍ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପରମାଣୁ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି।
Missile Agni 5 : ଭାରତ ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରେ ‘ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟଲି ଟାର୍ଗେଟେବଲ୍ ରି-ଏଣ୍ଟ୍ରି ଭେଇକିଲ୍’ ବା MIRV ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ ଏବଂ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଅନେକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ।
ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଶୁକ୍ରବାର (୮ ମଇ ୨୦୨୬) ଓଡ଼ିଶାର ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଦ୍ୱୀପରୁ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଏକାଧିକ ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ମହାସାଗର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହ ଭେଦ କରାଯାଇଥିଲା। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ମିଶନର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥଳଭାଗ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ଥିବା ଅନେକ ଟ୍ରାକିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଟେଲିମେଟ୍ରି ଷ୍ଟେସନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
Advanced Agni missile with MIRV (Multiple Independently Targeted Re-Entry Vehicle) system was successfully tested from Dr. APJ Abdul Kalam Island, Odisha on 08th May 2026.
The missile was flight tested with Multiple payloads, targeted to different targets spatially distributed… pic.twitter.com/W7ufT7pwbt
— DRDO (@DRDO_India) May 9, 2026
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା
ଏହି ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଭାରତ ପୁଣିଥରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛି ଯେ, ଗୋଟିଏ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଏକାଧିକ ସ୍ଥାନରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ତା’ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦିଓ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଗ୍ନି-୫ ର MIRV ସଂସ୍କରଣ କେତେ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, ତଥାପି ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଚାରି କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚଟି ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ DRDO ଏବଂ ସେନାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସଫଳତା ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ମଜଭୁତ କରିବ ଏବଂ ବଢୁଥିବା ବିପଦର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ।
MIRV ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି–୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର
ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୪ରେ MIRV ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲା। ସେହି ମିଶନକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ‘ମିଶନ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର’ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଭାରତ ସେହି ଅଳ୍ପ କେତେକ ଦେଶଙ୍କ ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ MIRV କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ରହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନି-୫ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୫,୦୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ଏଥିରେ ତିନୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଶିଷ୍ଟ କଠିନ ଜାଳେଣି ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। MIRV ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବିଶିଷ୍ଟ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କାରଣ ଏଥିରେ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ଏକାଧିକ ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ।
DRDO ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ
DRDO ଅଗ୍ନି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଂସ୍କରଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଗ୍ନି-୧ ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କ୍ଷମତା ୭୦୦ କିଲୋମିଟର, ଅଗ୍ନି-୨ ର ୨,୦୦୦ କିଲୋମିଟର, ଅଗ୍ନି-୩ ର ୩,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଅଗ୍ନି-୪ ର ୪,୦୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଅଗ୍ନି-୫ ର MIRV ସିଷ୍ଟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଏଭିଓନିକ୍ସ ଏବଂ ହାଇ-ଆକ୍ୟୁରେସି ସେନ୍ସର ଲଗାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ୨୦୨୪ରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣର ନେତୃତ୍ୱ DRDO ର ଜଣେ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଟିମ୍ରେ ଅନେକ ମହିଳା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି ‘ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍’ ଉପରେ ଆଧାରିତ
ଭାରତର ପରମାଣୁ ନୀତି ‘ନୋ ଫାଷ୍ଟ ୟୁଜ୍’ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବସିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତ ଉପରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ, ତେବେ ଏହାର ଜବାବ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ତରରେ ଦିଆଯିବ। ଭାରତରେ ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ ହିଁ ନେଇପାରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର କମାଣ୍ଡ ଅଥରିଟିର ପଲିଟିକାଲ କାଉନସିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଭାରତ ପାଖରେ ସ୍ଥଳ, ଆକାଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ତିନୋଟି ଯାକ ପଥରେ ପରମାଣୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ନିଜର ତୃତୀୟ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଚାଳିତ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ମିସାଇଲ ସବମେରିନ୍ INS ଅରିଦମନକୁ ସେବାରେ ସାମିଲ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଷ୍ଟକହୋମ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ପିସ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ (SIPRI) ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପାଖରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ଟି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ ଚୀନ୍ ପାଖରେ ୬୦୦ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାଖରେ ୧୭୦ଟି ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି।