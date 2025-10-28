ଭାଗ୍ଯ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ; ରାତାରାତି କୋଟିପତି ହେଲେ ଭାରତୀୟ, କାହିଁକି ମିଳିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା ?
ଭାଗ୍ଯ ବଦଳାଇ ଦେଲା ଲଟ୍ରି ଟିକେଟ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଫୋନ କଲ ଆସେ ଓ କୁହାଯାଏ କି ତୁମକୁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା କ୍ୟାସ ପ୍ରାଇଜ ମିଳିବ । ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହା ତୁମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ କରିଦେବ ଓ ଏହା ସ୍ବପ୍ନ ପରି ମନେ ହେବ । ତେବେ ଠିକ ଏହି ପରି କିଛି ଜଣେ ବ୍ଯକ୍ତିଙ୍କ ସହ ହୋଇଛି ।
ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି । ଗୋଟିଏ ଫୋନ କଲ ଆସିବା ପରେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ସେ କୋଟିପତି ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।
ଆବୁଧାବିର ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ରହୁଥିବା 29 ବର୍ଷୀୟ ଅନିଲକୁମାର ବୋଲା UAE ର ଲକି ଡେ ଡ୍ର ଲଟେରୀରେ 100 ନିୟୁତ ଦିରହମ ବା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ ₹240 କୋଟିର ଜ୍ଯାକପଟ ଜିତିଥିଲେ ।
ଏହାକୁ UAE ର ସବୁଠାରୁ ବଡ ପୁରସ୍କାର ରାଶି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ଜିତିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଗ୍ଯରେ ନଥାଏ । ତେବେ ଏହି ବିଜେତାଙ୍କୁ ଫୋନ କଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଏ, ଏହାସହ ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଏ ।
ଲଟେରୀ ଜିତିବା ବିଷୟରେ ଅନିଲକୁମାର କ’ଣ କହିଥିଲେ: ଲଟେରୀ ଜିତିବା ପରେ ସେ ଅତ୍ଯନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ ସତ ମାତ୍ର ପ୍ରଥମେ ସେ ଏହି କଥାକୁ ଆଦୌ ବିଶ୍ବାସ କରିନଥିଲେ । ଅନିଲକୁମାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଥିଲେ, “ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ ପାଇଲି, ମୁଁ ଭାବିଲି କେହି ମଜା କରୁଛି।
ଆଉ ସତ ନା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଲି । ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଜାଣିଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ସ୍ବପ୍ନ ରେ ଭାବିନଥିଲି କି ଏଥିରେ ମୁଁ ବିଜୟୀ ହେବି ହଁ କେବଳ ସେମିତି ଲଟେରୀ କାଟି ଦେଇଥିଲେ । ମୁଁ ଏବେ ବି ଏଥିରେ ଜିତିଥିବା କଥାକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହିଁ ”
ଅନିଲ କୁମାର ଜଣେ ଭରତୀୟ ବାସିନ୍ଦା । ମାତ୍ର ସେ କାମ ପାଇଁ ଆବୁଧାବିରେ ରହିଛନ୍ତି । ସେ କେବେ କେବେ ଲଟେରୀ ଟିକେଟ କିଣନ୍ତି ।
ମାତ୍ର ଏମିତି ବିଜେତା ହେବେ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ । ଏହି ଟଙ୍କାରେ ସେ ଏକ ବିଜନେସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ବାକି ପଇସା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
ଏନେଇ ଅନିଲ କହିଛନ୍ତି କି ଭାଗ୍ଯ ସାଥ ଦେଲେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ । ପରିଶ୍ରମ କଲେ କେଉଁ ବାଟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିପାରେ।