ବଲେ ବଲେ…ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ୍ ଡେଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ୱାନପ୍ଲସର ଏହି ଫୋନ, ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର

ଆସିଲା ଲଞ୍ଚ୍ ଡେଟ୍, ଏହି ଦିନ ଆସିବ ୱାନପ୍ଲସର ଏହି ଫୋନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: OnePlus ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍, OnePlus 15ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହା ଚଳିତ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ଚୀନରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର ୧୩ତାରିଖରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ। କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଫୋନ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବୁଦ୍ଧିମତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏହା ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଫୋନର ସମସ୍ତ ଫିଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
OnePlus 15 ଫିଚର୍ସ: ଚୀନରେ ଏହି ଫୋନଟି 6.78 ଇଞ୍ଚ 1.5K AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 65Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ କରେ। ଏହି ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ OnePlus ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାକୁ Qualcomm ର ଅକ୍ଟା-କୋର୍ 3nm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାହା Adreno 840 GPU ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି।
ଏହି ଫୋନଟି 16GB LPDDR5X RAM ଏବଂ 1TB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ। ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OxygenOS 16 ରେ ଚାଲିବ। ଗେମିଂ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ଗରମକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ, ଫୋନଟିରେ ଏକ ଗ୍ଲେସିଆର କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଭାପ ଚାମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି।
କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ: ଫୋନଟିରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ବ୍ୟାକ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ 50MP ପ୍ରାଇମେରି କ୍ୟାମେରା, 50MP ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ 50MP ଟେଲିଫୋଟୋ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବ୍ୟାକ କ୍ୟାମେରା 30 fps ରେ 8K ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିପାରିବ। ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ, ଭିଡିଓ କଲ୍ ଏବଂ ସେଲଫି ପାଇଁ ଏକ 32MP ଲେନ୍ସ ଅଛି। ଫୋନଟି 7,300mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିବ, ଯାହା 120W ସୁପର ଫ୍ଲାସ୍ ଚାର୍ଜ ୱାୟାର୍ଡ ଚାର୍ଜିଂ ଏବଂ 50W ୱାୟାରଲେସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗିତା: ଚୀନ୍ରେ, ଏହି ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ମୂଳ 12GB + 256GB ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 50,000 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ପାଇଁ 61,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । OnePlus 15 ଭାରତରେ ସମାନ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଭାରତରେ OnePlus ର ନୂତନ ଫୋନ୍, Xiaomi 15 ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ। Xiaomi 15 ରେ ଏକ Snapdragon 8 Elite ଚିପସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି Xiaomi ଫୋନରେ ଟ୍ରିପଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ (50MP + 50MP + 50MP) ରହିଛି। ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 64,999 ରହିଛି ।