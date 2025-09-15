ଏହି ସ୍ଥାନରେ ମାତ୍ର ୩୦ ପଇସାରେ ମିଳୁଛି ପିଆଜ, ଚାଷୀଙ୍କ ଆଖିରୁ ଝରୁଛି ରକ୍ତର ଲୁହ
ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଆଜ । ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପଚି ଯାଉଛି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି।
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ଜିଲ୍ଲାର ଚାଷୀମାନେ ଆଜିକାଲି ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଟମାଟୋ ଏବଂ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ଚାଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଗଲାଣି।
ବଜାରରେ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ନପାଇବା ହେତୁ ଅନେକ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଫସଲ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉଭୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି।
ବଜାରରେ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ଏତେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଯେ ଏକ କିଲୋ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 30 ପଇସା ରହିଛି। ଗତବର୍ଷ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 6,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଚାଷୀମାନେ ଏହି ଫସଲ ଯୋଗୁଁ ବିପୁଳ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଫସଲ ମଧ୍ୟ ପଚି ଯାଉଛି, ଯାହା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଦେଇଛି।
ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ କିଣୁନାହାଁନ୍ତି
ଚାଷୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ମାର୍କଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 1,200 ଟଙ୍କା ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ପିଆଜ କିଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 5,000 ଟନ୍ ପିଆଜ କିଣାଯାଇଛି।
ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 2,000 ଟନ୍ ପିଆଜ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପଠାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାକି 3,000 ଟନ୍ ପିଆଜ ବଜାରରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। କିଣାଯାଇଥିବା ପିଆଜକୁ ନିଲାମ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁଣି ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି।
ନିଲାମରେ ପିଆଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୂଲ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 30 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ କିଲୋ ପିଆଜର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 30 ପଇସା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପିଆଜ କିଣିବାରେ କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନାହାଁନ୍ତି ଏବଂ ନିଲାମରେ କୌଣସି ବିଡ୍ କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହା ସହିତ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ପିଆଜ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଆଜ ବଜାରରେ ପକାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ, ଆଜି 15 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଜାଦପୁର ମଣ୍ଡିରେ ପିଆଜ ମୂଲ୍ୟ ₹ 500 ରୁ ₹ 1,750 ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମୂଲ୍ୟ ପିଆଜର ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସର୍ବାଧିକ ମୂଲ୍ୟ ₹ 1,750 ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ₹ 500 ଥିଲା। ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ, କୁର୍ଣ୍ଣୁଲରେ ପିଆଜ ଦର ବହୁତ କମ୍ ଅଛି।
ବର୍ଷା ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା
ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ଫସଲ ଖରାପ ହେଉଛି। ଆର୍ଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ପିଆଜ ପଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବଜାରକୁ ପିଆଜ ଆଣିଥିବା ଅନେକ ଚାଷୀ କ୍ରେତା ମିଳୁନଥିବାରୁ ବିକ୍ରି ନକରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି।
ଚାଷୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାୟ ୨ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପିଆଜ ପଚି ଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପିଆଜ ଭଲ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀ କିଣୁନାହାଁନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଆଜ ଦର କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି।