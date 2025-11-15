Electricity Bill: ଆପଣ ବି ଅନଲାଇନରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ ଭରୁଛନ୍ତି? ଜାଣନ୍ତୁ, ନଚେତ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଖାଲି ….
Online Fraud: ଆପଣ ବି ଅନଲାଇନରେ ବିଲ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସାବଧାନ! ନ ଜାଣିଲେ ଫାଙ୍କା ହୋଇଯିବ ପକେଟ.....
ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନଲାଇନ୍ ଯୁଗ । ସପିଂଠୁ ନେଇ ବିଲିଂ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସୁବିଧାରେ ସରଳରେ ହୋଇଯାଇଛି। ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯାଉଛି। ସେହିପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍, ପାଣି ବିଲ୍ ଭଳି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୈଠ ହୋଇପାରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଲ୍ ଭରୁଛନ୍ତି ଚେବେ ସତର୍କ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ।
ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସେବା ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇଗଲାଣି। ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିକରେ ସବୁକିଛି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିଛି ଓ ସମୟ ବଞ୍ଚାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସୁବିଧା ସହ, ବିପଦ ମଧ୍ୟ ବଢି ଚାଲିଛି।
ଅନଲାଇନ୍ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ବହୁତ ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ବିଶେଷକରି ଅନଲାଇନ୍ ଠକେଇ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଏପରି ଠକେଇରେ ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ହରାଇଛନ୍ତି ଓ ଏଥର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି।
କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ, ଜଣେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ୍ ମିଳିଥିଲା ଯେ, “ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ପୈଠ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁରନ୍ତ ପେମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବ।” ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏହି ଲିଙ୍କଟି ନକଲି। ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ କଟି ଯାଇଥିଲା।
ଏପରି ଠକେଇ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଠକମାନେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ରୁ ପଠାଯାଉଥିବା ଠକ ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚନା ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ବିଦ୍ୟୁତ ବଣ୍ଟନ ବିଭାଗ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି। କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆସୁଥିବା ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ “ବିଦ୍ୟୁତ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରାଯିବ” ବୋଲି ଏକ ମେସେଜ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି। ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ।
କୌଣସି ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଆପ୍, ଏଜେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଷ୍ଟୋର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ଟୋଲ୍-ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।
ଅନଲାଇନରେ ବିଲ୍ ପୈଠ କରିବାର କିଛି ସୁବିଧା ଓ ସତର୍କତା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ତତକାଳ ବୁକ୍ କରନ୍ତୁ। ସତର୍କତା ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକ ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଂଶିକ ଦେୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ଭୁଲ ଦେୟ ପାଇଁ ରସିଦ ସଂରକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେଲେ, ନିଜ ରାଜ୍ୟର ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗ ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ । ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କାଉଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି।