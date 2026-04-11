ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଏଣିକି ‘ଅନଲାଇନ ଦର୍ଶନ’! ସ୍ଲଟ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଯୋଜନା, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ

Shreemandir Online Slot Booking : ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ଭକ୍ତମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନ ଜରିଆରେ ନିଜର ଦର୍ଶନ ସମୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏବେ ସେବାୟତ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିରୋଧାଭାସ ଦେଖାଦେଇଛି।
ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧର କାରଣ:
ନୀତିକାନ୍ତିରେ ବିଳମ୍ବ: ସେବାୟତଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅନେକ ଜଟିଳ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟଠାରୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ସଠିକ ସମୟରେ ଦର୍ଶନ ନପାଇଲେ ଅଧିକ ହଇରାଣ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଭେଦଭାବର ଆଶଙ୍କା: କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କ କହିବା କଥା ଯେ, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ‘ପାତର ଅନ୍ତର’ ନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ବିକଳ୍ପ ପ୍ରସ୍ତାବ: ଅନଲାଇନ ସ୍ଲଟ ବଦଳରେ ନାଟମଣ୍ଡପ ଭିତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଓ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମସ୍ୟା:
ଏପ୍ରିଲ ମାସର ଭୀଷଣ ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି ଯୋଗୁଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଆସୁଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ସେଡ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉନଥିବାରୁ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଫଳରେ ଅନେକ ଭକ୍ତ, ବିଶେଷ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଓ ଶିଶୁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ତୁରନ୍ତ ଅଧିକ ସେଡ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଏବଂ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।