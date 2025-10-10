ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ହୁଅନ୍ତୁ ସାବଧାନ! ହ୍ଵାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ପାଲଟିଛି ଠକେଇର ନୂତନ ମାଧ୍ୟମ, ଲୁଟିନେବେ ସବୁକିଛି
ସାଇବରଠକଙ୍କ କବଳରୁ ଏପରି ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ ନିଜକୁ, ନଚେତ୍ ଖାଲି ହୋଇଯିବ ଆକାଉଣ୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଆସିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଣାକିଣିରେ ଲାଗିଯାଉ । ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମିଳୁଥିବା ବଡ଼ ବଡ ରିହାତିର ଲାଭ ଉଠାଉ । କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ଅନଲାଇନ ଠକମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି । ଆଉ ଆମର ଛୋଟ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଆମକୁ ବଡ କ୍ଷତିରେ ପକାଏ । ଏବେ ଅନଲାଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି ।
ବିଶେଷକରି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୂଜା ଅଫର, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିହାତି ଏପରି ଅନେକ ବାହାନା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି ଠକ ।
ନକଲି ଦୀପାବଳି ରିହାତି ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ: ପାର୍ବଣ ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଠକେଇ ହେଉଛି ନକଲି ଭାଉଚର କିମ୍ବା ନକଲି ସେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍। ଠକମାନେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଫର୍ କିମ୍ବା ୫୦% ରିହାତିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାନ୍ତି । ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁ କରୁ ଠକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୋଳ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିବରଣୀ, ଟଙ୍କା ଆଦି ସବୁ କିଛି ନେଇଯାଆନ୍ତି ଠକମାନେ ।
ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ପଠାଯାଉଛି ଫିସିଂ ଲିଙ୍କ୍: ଆଜିକାଲି, “କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଦୀପାବଳି ଉପହାର ପାଆନ୍ତୁ” ଭଳି ମେସେଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମେସେଜଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଲିଙ୍କ୍ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ମାତ୍ରେ, ଆପଣଙ୍କ ଡାଟା ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି । ଏହିଭଳି ଲିଙ୍କଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ମାଲୱେର୍ କିମ୍ବା ଟ୍ରାକରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ଡିଭାଇସକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ହ୍ୟାକର୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ମାଗଣା ଉପହାର: ଅନେକ ଠକ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ Instagram କିମ୍ବା WhatsApp ରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ “ମାଗଣା iPhone 17 Pro Max” ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଉପହାର ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ “କୋରିଅର୍ ଚାର୍ଜ” ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା ମାଗନ୍ତି। ଆପଣ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ମାତ୍ରେ, ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଟଙ୍କା ଚାଲିଯାଅନ୍ତି ।
କିପରି ରହିବେ ସୁରକ୍ଷିତ: ଏହି ଠାକାମୀରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କେବେବି କୌଣସି ଅଜଣା ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆକାଉଣ୍ଟର କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଅଫର କିମ୍ବା ଗିଫ୍ଟ ଭଲ ଲାଗେ ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ସେଲରେ ଟଙ୍କା ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କ ଫୋନର ଲୋକେଶନ୍ ଏବଂ ମିଡିଆ ଅନୁମତିକୁ ସୀମିତ କରନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ଵାରା କୌଣସି ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ଚୋରି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଠକମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର।