କେବଳ ୨୫ ଜଣ ଲୋକ କିଣି ପାରିବେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ଏହି ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହା ଏତେ ଅଧିକ ଖାସ୍?

ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୫.୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବାଇକଟି ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା।

By Priyanka Das

Shotgun 650 x Rough Crafts : ଯଦି ଆପଣ ଏପରି ଏକ ବାଇକ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ଦିଶିବା ସହିତ ଅତି କମ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ତେବେ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଉପହାର ଆଣିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ର ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ ‘ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ ଏକ୍ସ ରଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ୍’ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି।

ଏହି ବାଇକ୍ଟି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତାଇୱାନୀ କଷ୍ଟମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ଡିଜାଇନର୍ ‘ରଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ୍’ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଏହାର କେବଳ ୧୦୦ଟି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରୁ କେବଳ ୨୫ଟି ୟୁନିଟ୍ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବ।

ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ୫.୭୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ବାଇକ୍ଟି ସାଧାରଣ ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଅଟେ। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସେହି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଏକ ବାଇକ୍ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ କଲେକ୍ଟର୍ସ ଆଇଟମ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ବାଇକ୍ଟିର ବୁକିଂ ସିଧାସଳଖ ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଇଚ୍ଛୁକ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କମ୍ପାନୀର ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ (ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍) କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହାପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ କିଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ…

ବାଇକ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ କିପରି?

ନୂତନ ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ ଏକ୍ସ ରଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ୍‌ର ଡିଜାଇନ୍ ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ଅଟେ। ଏହାକୁ କଷ୍ଟମ୍ ବାଇକ୍ ‘କାଲିବର ରୟାଲ୍’ (Caliber Royale) ଉପରେ ଆଧାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ EICMA ମୋଟର ଶୋ’ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଇକ୍‌ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଳା ରଙ୍ଗର ପେଣ୍ଡ୍ ସ୍କିମ୍, ସୁନା ରଙ୍ଗର ପିନ୍‌ଷ୍ଟ୍ରାଇପିଂ, ପିତ୍ତଳ (Brass) ରଙ୍ଗର ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ ବ୍ୟାଜ୍, ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ୱିଲ୍ଟେଡ୍ ସିଟ୍, ବାର୍-ଏଣ୍ଡ୍ ମିରର୍ ଏବଂ ଅନେକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଉପାଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଏହାକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ।

ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସେହି ସମାନ 648cc ପାରାଲେଲ୍-ଟ୍ୱିନ୍, ଏୟାର-ଅଏଲ୍ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ଯାହା ପ୍ରାୟ 47 PS ପାୱାର୍ ଏବଂ 52 Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର୍‌ବକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ ଭଳି ହିଁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭିଟି ଏହାକୁ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ।

ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏହି ବାଇକ୍

କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ କେବଳ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାର ଚାହିଦା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିବ ବולି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଇକ୍‌କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ମଡେଲ୍‌ଟି କଲେକ୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିପାରେ।

ଯଦି ଆପଣ ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡର ଜଣେ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ କିଛି ଅଲଗା ବା ଅତି ଖାସ୍ କିଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଶଟ୍‌ଗନ୍ ୬୫୦ ଏକ୍ସ ରଫ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଏହାର ସୀମିତ ଉପସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏହାକୁ କିଣିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଭାରତରେ କେବଳ ୨୫ଟି ୟୁନିଟ୍ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବିରଳ (Rare) ରୟାଲ ଏନଫିଲ୍ଡ ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ହୋଇଯିବ।

You might also like More from author
More Stories

୩୮ ହଜାରର ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲେ…

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସାମୂହିକ ବିବାହ ଯୋଜନାକୁ ଶକ୍ତ…

କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେ. ପି. ନଡ୍ଡାଙ୍କ ସହ…

ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ: ଡିଏମ୍‌କେ…

1 of 29,798