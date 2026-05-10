ଦୁନିଆରେ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏହି ପାସପୋର୍ଟ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ?
ଦୁନିଆରେ ଏମିତି ଏକ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ଯାହା କେବଳ ୫୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାସପୋର୍ଟଟି କ’ଣ ଏବଂ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ।
Rare Passport in The World : ଯେତେବେଳେ ବି ଲୋକମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାସପୋର୍ଟ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସାଧାରଣତଃ ଜାପାନ, ସିଙ୍ଗାପୁର କିମ୍ବା ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦେଶର ନାମ ହିଁ ମନକୁ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଲଭ ପାସପୋର୍ଟ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଦେଶର ନୁହେଁ। ଏହା ‘ସୋଭେରେନ୍ ମିଲିଟାରୀ ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମାଲ୍ଟା’ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଅନନ୍ୟ ସାର୍ବଭୌମ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ଏହାର ନିଜସ୍ୱ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ଦେଶ କିମ୍ବା ଭୂଖଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମାତ୍ର ୫୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଏହି ଅସାଧାରଣ କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ ରହିଛି।
ଜମି ନଥିବା ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସଂସ୍ଥା
ସୋଭେରେନ ମିଲିଟାରୀ ଅର୍ଡର ଅଫ ମାଲ୍ଟା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ପରି କୌଣସି ଭୌତିକ ଦେଶ ଉପରେ ଶାସନ କରେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ଜାତିସଂଘରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ମାନ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦୁନିଆର ଅନେକ ଦେଶ ସହିତ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ମାତ୍ର ୫୦୦ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ପାସପୋର୍ଟ
ସାଧାରଣ ପାସପୋର୍ଟ ପରି, ମାଲ୍ଟା ପାସପୋର୍ଟ ନାଗରିକତା କିମ୍ବା ଜାତୀୟତା ଆଧାରରେ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ଏହା କେବଳ ଅର୍ଡର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ସୀମିତ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଜାରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମାଷ୍ଟର, ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ କାଉନସିଲର ସଦସ୍ୟ, ବରିଷ୍ଠ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନବିକ ମିଶନରେ ନିୟୋଜିତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସରକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ଏହାର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି କରାଯାଏ?
ଏହି ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ପାସପୋର୍ଟ ଧାରୀମାନେ ଏହାକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପାରିବାରିକ ଛୁଟି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପାସପୋର୍ଟ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବୈଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ଅର୍ଡର ପକ୍ଷରୁ ମାନବିକ କିମ୍ବା କୂଟନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଫେରସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଅନେକ ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟତା
ଏତେ ଦୁର୍ଲଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପାସପୋର୍ଟକୁ ଦୁନିଆର ସବୁ ଦେଶ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧୧୫ଟି ଦେଶ ଏହି ପାସପୋର୍ଟକୁ ଏକ ବୈଧ କୂଟନୈତିକ ଯାତ୍ରା ଦଲିଲ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦିଅନ୍ତି। ତଥାପି, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଭଳି କେତେକ ଦେଶ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ କିପରି?
ଏହି ପାସପୋର୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭିନ୍ନ। ଏହାର କଭର୍ ଗାଢ଼ ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନେଲି ଅକ୍ଷରରେ ‘Sovereign Military Order Of Malta’ ଲେଖାଯାଇଥାଏ।
ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ’ଣ?
ଏହାର ରାଜକୀୟ ନାମ ଏବଂ ସାମରିକ ଇତିହାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆଜି ‘ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ମାଲ୍ଟା’ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନବିକ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସହାୟତା, ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଅଭିଯାନ, ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହାୟତା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଦେବା।