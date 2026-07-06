ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ: ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହମତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ

ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହମତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ

By Jyotirmayee Das

Reproductive Rights: ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଇନ୍ଦୋର ବେଞ୍ଚ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା କିମ୍ବା ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହମତି ବା ଅନୁମତି ନେବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।

ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଇନ୍ଦୋର ବେଞ୍ଚ୍ ଜଣେ ୧୩ ସପ୍ତାହର ଗର୍ଭବତୀ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ‘ମେଡିକାଲ ଟର୍ମିନେସନ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି’ (MTP) ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ମହିଳା

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ…

ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି, ମୁମ୍ୱାଇ ସ୍ଥିତି…

ଏହି ମାମଲାଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଜଣେ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ । ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ନିଜ ସହମତିରେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ନିଜ ଓକିଲ ଜି.ପି. ସିଂହଙ୍କ ଜରିଆରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।

କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲାନି ସ୍ୱାମୀ

ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଲାଳନପାଳନ କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ । ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ ।

ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ-୨୧ ର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କୋର୍ଟ

ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାମଲା ‘ଏକ୍ସ ବନାମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ହେଲଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର’ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ-୨୧ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ।

ଏହା ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗରିମା ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭଧାରଣ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ କୌଣସି ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଭ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରୁ ବ୍ରାଜିଲ୍‌ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ…

ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବ ସିଆଡ଼େ ପାଣି, ମୁମ୍ୱାଇ ସ୍ଥିତି…

୧୧ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା,…

କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ, ହଟିଲା…

1 of 28,315