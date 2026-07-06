ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ରାୟ: ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହମତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ
ଗର୍ଭରେ ଛୁଆ ରଖିବେ ନା ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ମହିଳାଙ୍କର, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହମତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ
Reproductive Rights: ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅଧିକାରକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଇନ୍ଦୋର ବେଞ୍ଚ୍ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି । ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଗର୍ଭରେ ଥିବା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା କିମ୍ବା ଗର୍ଭପାତ କରାଇବା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର କେବଳ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ରହିଛି । ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହମତି ବା ଅନୁମତି ନେବା ଆଦୌ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ।
ଜୁନ୍ ୨୯, ୨୦୨୬ ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଇନ୍ଦୋର ବେଞ୍ଚ୍ ଜଣେ ୧୩ ସପ୍ତାହର ଗର୍ଭବତୀ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ‘ମେଡିକାଲ ଟର୍ମିନେସନ ଅଫ୍ ପ୍ରେଗନାନ୍ସି’ (MTP) ଆକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇ ଏହି ମାମଲାର ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି ।
ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ ମହିଳା
ଏହି ମାମଲାଟି ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ରହୁଥିବା ଜଣେ ପତି-ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ । ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ନିଜ ସହମତିରେ ଅଲଗା ରହୁଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ମହିଳା ଜଣକ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଗର୍ଭପାତ ପାଇଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ସେ ନିଜ ଓକିଲ ଜି.ପି. ସିଂହଙ୍କ ଜରିଆରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ।
କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେଲାନି ସ୍ୱାମୀ
ମହିଳା ଜଣକ ନିଜ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଯେ, ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯିବା କାରଣରୁ ସେ ମାନସିକ, ସାମାଜିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଲାଟିକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ଲାଳନପାଳନ କରିବାରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ । ତେଣୁ ସେ ଗର୍ଭପାତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସମନ ଜାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କର ଏହି ଆବେଦନକୁ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ ।
ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ-୨୧ ର ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ କୋର୍ଟ
ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମାମଲା ‘ଏକ୍ସ ବନାମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ହେଲଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ୱେଲଫେୟାର’ର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁଚ୍ଛେଦ-୨୧ ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ଶରୀର ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ।
ଏହା ମହିଳାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗରିମା ଏବଂ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ । ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଗର୍ଭଧାରଣ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର ମାନସିକ, ଶାରୀରିକ ଏବଂ ଭାବନାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ । ତେଣୁ କୌଣସି ବି ମହିଳାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗର୍ଭ ରଖିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ।