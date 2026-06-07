ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପାଇବେ ୭୨,୪୦୦ ଟଙ୍କାର ସ୍କଲାରସିପ୍; ଜାଣନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
UGC ର ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ, ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଜଣେ ପିତାମାତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର କନ୍ୟା ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୭୨,୪୦୦ ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।
UGC Scholarship 2026 : ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (UGC) ଦ୍ୱାରା ‘ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସ୍କଲାରସିପ ଫର ସିଙ୍ଗଲ ଗର୍ଲ ଚାଇଲ୍ଡ’ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସେହି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ନିୟମିତ ଭାବେ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ (PG) ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।
ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା ବିନା ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିବେ।
UGC ର ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଚୟନିତ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ୩୬,୨୦୦ ଟଙ୍କାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ସହାୟତା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ୭୨,୪୦୦ ଟଙ୍କାର ରାଶି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ଏହି ରାଶି ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର (DBT) ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ [ଆଧାର ଲିଙ୍କଡ୍] ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପଠାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପ୍ରାୟ ୩,୦୦୦ ନୂତନ ଛାତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତି।
ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ, ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପରିବାରର ଆୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ସର୍ତ୍ତ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଯୋଗ୍ୟ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ କେବଳ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହାଁନ୍ତି, ସେହି ପରିବାରର ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାଆଁଳା କିମ୍ବା ଏକା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଦୁଇଜଣ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ ସମୟରେ ୩୦ ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେହିପରି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୌଣସି ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ନିୟମିତ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଏହି ସ୍କଲାରସିପ୍ କେବଳ ଅଣ-ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ। ଏଥିରେ ଏମ୍.ଏ (MA), ଏମ୍.ଏସ୍.ସି (MSc), ଏମ୍.କମ୍ (MCom) ଭଳି ସାଧାରଣ ପିଜି (PG) ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ମେଡିକାଲ୍, ଆଇନ (Law) ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃତ୍ତିଗତ (Professional) ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହାଛଡ଼ା, ଦୂରଶିକ୍ଷା (Distance Education) ଏବଂ ଓପନ୍ ଲର୍ନିଂ ମୋଡ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ମିଳିବ ନାହିଁ।
ଏହି ସ୍କଲାରସିପ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାତୀୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲ (National Scholarship Portal – NSP) ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଚ୍ଛୁକ ଛାତ୍ରୀମାନେ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ‘Post Graduate Indira Gandhi Scholarship for Single Girl Child’ ଯୋଜନାକୁ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।