ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଶୁଳ୍କ, ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର

By Jyotirmayee Das
CELLNET

ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର: ଧନତେରସ ଏବଂ ଦୀପାବଳିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (EV) କିଣୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଏବଂ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ EV କ୍ରେତାମାନେ ରୋଡ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜିକରଣ ଫି’ରେ ୧୦୦% ରିହାତି ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ନିୟମ ବଦଳିଛି । ଏନେଇ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସବସିଡି ଉଚ୍ଛେଦ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରୀ ଜିଲ୍ଲାର ପରିବହନ ବିଭାଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୫୦୯ଟି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV) ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୪୭୩ଟି ଦୁଇ ଚକିଆ ଏବଂ ୩୬ଟି ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନଗୁଡ଼ିକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ଏବେ ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯାନ ସବସିଡି ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି।

ବଢିଛି ଇଭି କ୍ରୟ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନର କ୍ରୟ ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜିକରଣ ଶୁଳ୍କ ମୁକ୍ତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏକ ବାଇକ୍, ସ୍କୁଟି କିମ୍ବା କାର କିଣନ୍ତି ତେବେ ଯାନ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ଏବଂ କାର୍ ପଞ୍ଜିକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଛଅଶହ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ।

ଏହା ସହିତ, ଯାନର ମୂଲ୍ୟର ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟର ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ନଅ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ସେହିପରି ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟର ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ଉପରେ ୧୧ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡିବ।

 

