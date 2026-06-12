ମମତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ, କହିଲେ- “ମୋର ନେତା ମମତା , ଅଭିଷେକ ନୁହଁନ୍ତି”
ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ଭିତରେ ଟିଏମସି ନେତା ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦଳୀୟ ଅନ୍ତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବଢୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ବିବାଦ ଏକ ନୂଆ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହ ମଧ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସାଂସଦ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବଢୁଥିବା ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଅନେକ ଟିଏମସି ସାଂସଦ ଓ ନେତା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ, ସିହ୍ନା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସମର୍ଥନ କେବଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ରହିଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବେଳେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଭିନେତା ତଥା ରାଜନେତା କହିଛନ୍ତି, “ମୋର ନେତା କେବଳ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ, ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ନୁହଁନ୍ତି।”
ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ଉପରେ ମତ ଦେଇ ସିହ୍ନା, ନେତୃତ୍ୱକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରୁଥିବା ନେତାମାନଙ୍କ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଟିଏମସି ସାଂସଦ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ସଫଳ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜର ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ମମତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିପକ୍ୱତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଦଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି।
#WATCH | Delhi: TMC MP Shatrughan Sinha says, “I was with Mamata Didi, I am with Mamata Didi and I will always be with Mamata Didi… Neither Abhishek Banerjee nor anyone else is my leader. My leader is only Mamata Banerjee… This was the time to show unity and stand with Mamata… pic.twitter.com/ImL9tMpfuQ
— ANI (@ANI) June 12, 2026
ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସିହ୍ନା ଟିଏମସିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସାଂସଦ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଶର ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଂସଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିମତା ଓ ରାଜନୈତିକ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂସଦର ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ସବୁବେଳେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ସିହ୍ନା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ମତଭେଦ କୌଣସି ଆଦର୍ଶଗତ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ନିୟମାବଳୀ (ପ୍ରୋଟୋକଲ୍) ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରତି ଟିପ୍ପଣୀ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରି ସିହ୍ନା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ସାଂସଦ ଜଣକ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ବାରମ୍ବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳ ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା କେତେକ ଘଟଣାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସର୍ବଦା ଟିଏମସି ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ରହିବେ।
ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କର ଜଣେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପରେ ଏହି ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁତୁରା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ପୁରୁଣା କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି। କଲ୍ୟାଣ ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି, “ମୁଁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦିଦିଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ସହ ଅଛନ୍ତି ନା ଟିଏମସି ସହ ଅଛନ୍ତି। ମମତା ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ବିନା ଦଳ ଚଳାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ସେଠାରେ ରହିବି ନାହିଁ।”