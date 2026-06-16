ନା ବିରାଟ-ରୋହିତ ନା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ୧୦୦ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି
ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକାର ୨୦୨୬ ଖେଳ ଜଗତର ୧୦୦ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏଭଳି ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
TIME magazine’s 100 Most Influential People : ଆପଣ କ’ଣ ଭାବିପାରିବେ ଯେ ଖେଳ ଦୁନିଆର ୧୦୦ ଜଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା ହେଉଥିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ନଥିବ? କେବଳ ବିରାଟ ନୁହନ୍ତି, ୧୫ ବର୍ଷର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଯେଭଳି ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଏହି ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କ ନାମ ରହିବା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହୋଇନଥାନ୍ତା।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ ଏହି ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ନାମ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ନାହାନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଖେଳ ଜଗତର ୧୦୦ ଜଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ କରିଛି। ସେ ଏହି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ ଅଟନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକାର ୨୦୨୬ର ଖେଳ ଜଗତର ୧୦୦ ଜଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ଏଭଳି ଖେଳାଳି, କୋଚ୍, ସମର୍ଥକ ଏବଂ ନିବେଶକମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା ମଧ୍ୟ ଏହି ତାଲିକାରେ ସାମିଲ
ଏହି ତାଲିକାରେ ଆମେରିକୀୟ ବାସ୍କେଟବଲ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲେବ୍ରନ୍ ଜେମ୍ସ, ଫୁଟବଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଲିଓନେଲ୍ ମେସି, କ୍ରିଷ୍ଟିଆନୋ ରୋନାଲଡୋ, ଚୀନ୍-ଆମେରିକୀୟ ସ୍କିୟର୍ ଆଇଲିନ୍ ଗୁ, ଟେନିସ ଷ୍ଟାର୍ କାର୍ଲୋସ ଅଲକାରାଜ, ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ଭିକ୍ଟର ୱେମ୍ବାନିୟାମା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଲ୍ଫର ରୋରି ମ୍ୟାକଲରୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ରିକେଟ୍ ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମାଙ୍କ ଭଳି ଖେଳ ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାରମାନେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଦଳର ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ୨୯ ବର୍ଷୀୟା ମନ୍ଧାନା ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଲବର ଅଂଶବିଶେଷ ସାଜିଛନ୍ତି। ଟାଇମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ମନ୍ଧାନାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି:
“ମନ୍ଧାନା ଘରୋଇ ଦିନିକିଆ (ୱାନଡେ) ମ୍ୟାଚରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଅଟନ୍ତି। ସେ ତିନୋଟିଯାକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ଶତକ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଖେଳାଳି ଏବଂ ୧୭ଟି ଶତକ ସହିତ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକର ଯୁଗ୍ମ ରେକର୍ଡ ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି।”