ଏହି ଦେଶରେ କେବଳ ଚାଲେ ମହିଳାଙ୍କ ରାଜ୍, ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି ଖାସ୍ କଡ଼ା ନିୟମ

ଏଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମହିଳା ଅଧିକାର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ନିରନ୍ତର ବିତର୍କ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟତଃ ଆଲୋଚନାର ପରିସରକୁ ଆସେ, ଯେଉଁଠାରେ ଦାବି କରାଯାଏ ଯେ କେବଳ ମହିଳାମାନେ ପୁରା ଦେଶକୁ ଶାସନ କରନ୍ତି।

ଏଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ରାଣୀ ପାଟ୍ରିସିଆ ପ୍ରଥମଙ୍କ ନାମରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଏବଂ ଶାସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସ୍ଥାନଟି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ।

ଏହି ସ୍ଥାନର ନାମ ଅଦର ୱାର୍ଲ୍ଡ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଏହା ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ମାଇକ୍ରୋନେସନ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ଏହାକୁ ଜାତିସଂଘ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଏକ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ।

ଏହା ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ନିଜସ୍ୱ ପତାକା, ପ୍ରତୀକ, ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ନିୟମ ଏବଂ ଗଠନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଏକ ଦେଶ ଭାବରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତି ନାହିଁ।

ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଣୀଙ୍କୁ ପାଟ୍ରିସିଆ I ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିୟମ ଅନୁସାରେ, କେବଳ ରାଣୀଙ୍କର ଆଇନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି।

ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାରଧାରା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଅଧିନ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି।

ଏହାକୁ ଏକ ବିକଳ୍ପ ସାମାଜିକ ମଡେଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦେଶ ପରି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଢାଞ୍ଚା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ।

ଏହି ମାଇକ୍ରୋନେସନର ରାଜଧାନୀ ବ୍ଲାକ୍ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନଟି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ମଡେଲ ଉପରେ ଆଧାରିତ।

ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତରେ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଅଧୀନରେ ଆସେ। ଏଠାରେ ରହୁଥିବା କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ପରି ସମାନ ଜାତୀୟ ଆଇନର ଅଧୀନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ଧାରଣା ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଏକ ଅଧୀନସ୍ଥ ଭୂମିକାରେ ରଖେ। ନିୟମଗୁଡ଼ିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରେ। କିଛି ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ନିୟମ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କଲାର ପିନ୍ଧିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇ କାମ କରିବା।

କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସାମାଜିକ ପରୀକ୍ଷଣ କିମ୍ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ-ଭିତ୍ତିକ ଢାଞ୍ଚାର ଅଂଶ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।

ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ରାଜ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶ କିମ୍ବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସରକାରୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ନୁହେଁ। ଏହାର ପାସପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା କେବଳ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବୈଧ ନୁହେଁ।

