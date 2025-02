DeepSeekକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ChatGPT ଆଣିଲା Deep Research AI, ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବ କାମ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ChatGPT ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ OpenAI ନିଜର ନୂଆ ଆଡଭାନ୍ସ ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ Deep Research ଲଞ୍ଚ କରିଛି। ଏହା ଏଆଇ ଟୁଲ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଅନଲାଇନ ଡାଟା ଏବଂ ମଲ୍ଟି-ଷ୍ଟେପ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟାସ୍କକୁ ପୂରା କରିବ।

ଏହି ଟୁଲକୁ ଚାଟା ଜିପିଟି ପ୍ରୋ, ପ୍ଲସ ଏବଂ ଟି, ନେକ୍ସଟ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣାଯାଇଛି। ଚାଟ ଜିପିଟିର ଏହି ଆଡଭାନ୍ସ ଏଆଇ ଟୁଲ ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଚୀନର ଏଆଇ ଟୁଲ DeepSeek R1କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ। ଓପେନଆଇର ସିଇଓ ସାମ ଅଲ୍ଟମ୍ୟାନ ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟକୁ ଅନ-ଡିମାଣ୍ଡ ସୁପରପାୱାର ବୋଲି କହିଛି।

ଓପେନଏଆଇର ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଶ୍ରୀନିବାସ ନାରାୟଣ ନିଜ ଏକ୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଏହି ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଆଇ ଏଜେଣ୍ଟ ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଭାଙ୍ଗି ଇଣ୍ଟରନେଟ ଏବଂ ଫାଇଲ୍ସରେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଫିଡ କରାଯାଇଥିବା ଡାଟାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ।

today we launch deep research, our next agent.

this is like a superpower; experts on demand!

it can go use the internet, do complex research and reasoning, and give you back a report.

it is really good, and can do tasks that would take hours/days and cost hundreds of dollars.

— Sam Altman (@sama) February 3, 2025