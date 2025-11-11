ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଆସିଲେ ଆଖିବୁଜି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ; ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ଡ଼ରରେ ଥରୁଛନ୍ତି

ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନସିମ ​​ଶାହଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଯାହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନସିମ ​​ଶାହଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଯାହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ଗୁଳି ବାଜି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନସିମ ​​ଶାହଙ୍କ ଘରର ନାମ ହୁଜରା ଏବଂ ଏହା ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ଲୋୟର ଡିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ପରିବାର ଉପରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନସିମ ​​ଶାହଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜିନିଷପତ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ନସିମ ​​ଶାହଙ୍କ ଘରର ଝରକା, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନସିମ ​​ଶାହଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅକ୍ଷତ ଥିଲା। ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।

୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ:ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ ନସିମ ​​ଶାହଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।

ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନସୀମ ଶାହ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହିତ ଥିଲେ: ନସୀମ ଶାହଙ୍କ କଥା, ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସହିତ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିଲେ । ସେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନସୀମ ଶାହଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ODI ସିରିଜ ପରେ, ନସିମ ​​ଶାହ ତିନିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ T୨୦ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ T୨୦ ସିରିଜରେ ଜିମ୍ବାୱେ ତୃତୀୟ ଦଳ ହେବ। ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭ ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯିବ।

