ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଆସିଲେ ଆଖିବୁଜି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ; ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ଡ଼ରରେ ଥରୁଛନ୍ତି

ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ଼, ଆସିଲେ ଆଖିବୁଜି ଗୁଳି ଚଳାଇଲେ; ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ଡ଼ରରେ ଥରୁଛନ୍ତି
ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନସିମ ଶାହଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଯାହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ନସିମ ଶାହଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଘରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ଯାହା ବହୁତ କ୍ଷତି କରିଛି। ଗୁଳି ବାଜି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ନସିମ ଶାହଙ୍କ ଘରର ନାମ ହୁଜରା ଏବଂ ଏହା ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱାର ଲୋୟର ଡିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ପରିବାର ଉପରେ ଏହି ଅପଡେଟ୍: ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ନସିମ ଶାହଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଅନେକ ଜିନିଷପତ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆକ୍ରମଣରେ ନସିମ ଶାହଙ୍କ ଘରର ଝରକା, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନସିମ ଶାହଙ୍କ ପରିବାର ଘରେ ଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଅକ୍ଷତ ଥିଲା। ପରିବାର ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି।
୫ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ:ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ପୋଲିସ ନସିମ ଶାହଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ନସୀମ ଶାହ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ସହିତ ଥିଲେ: ନସୀମ ଶାହଙ୍କ କଥା, ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ସେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସହିତ ରାୱଲପିଣ୍ଡିରେ ଥିଲେ । ସେ ଦଳ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ନସୀମ ଶାହଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ନଭେମ୍ବର ୧୧ ରୁ ୧୫ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ODI ସିରିଜ ପରେ, ନସିମ ଶାହ ତିନିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ T୨୦ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ T୨୦ ସିରିଜରେ ଜିମ୍ବାୱେ ତୃତୀୟ ଦଳ ହେବ। ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ୧୭ ରୁ ୨୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ରାୱଲପିଣ୍ଡି ଏବଂ ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯିବ।