ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମରେ ଏଠି ଖୋଲନ୍ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ; ୧ କୋଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହ ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ ପେନସନ!

Money: ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତୁ । ମ୍ୟାଚୁରିଟି ବେଳକୁ ୧ କୋଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହ ସବୁ ମାସରେ ମିଳିବ ପେନସନ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭବିଷ୍ୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିବା ଜରୁରୀ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଅବସର ପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ । ଜୀବନର ଶେଷ ଦିନରେ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗି ନପାରି ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସଞ୍ଚୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ୍ । କିନ୍ତୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତରେ କଟିବ ଅବସର ପରେ ସମୟ । କେଉଁ ଯୋଜନାରେ ନିବେଶ କଲେ ମିଳିବ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ, ଜାଣନ୍ତୁ ।

ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସ୍କିମ୍ ଖୋଜନ୍ତି ଯାହା ଅବସର ପରେ ସ୍ଥିର ଆୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନ୍ୟାସନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ (NPS) । ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଯୋଜନାର ଅଂଶ ଭାବରେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ବିନିଯୋଗ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ଜମା ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କର, ତେବେ ଆପଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ କଟିବ ।

ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ତୁମର ପତ୍ନୀ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିୟମିତ ସେଭିଂ ଖାତା ଖୋଲିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏଥିପାଇଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଜାତୀୟ ପେନ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ NPS ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ | ଯଦି NPS ଖାତା ଖୋଲାଯାଏ ୬୦ ବର୍ଷ ପରେ ପତ୍ନୀ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପାଇବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

JIOର ୯୦ ଦିନିଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ, ଲାଭ…

FD ଠୁ ଦୁଇଗୁଣା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଚି! ପୋଷ୍ଟ…

ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି । NPS ଖାତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ପେନ୍ସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ ।

ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ NPS ଖାତା ଖୋଲାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସୁବିଧା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମାସିକ କିମ୍ବା ବାର୍ଷିକ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇପାରିବ । ୧ ହଜାର ଟଙ୍କା NPS ସହିତ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଇପାରିବ । ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ NPS ଖାତା ମ୍ୟାଚୁର ହୁଏ । ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ୬୫ ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ NPS ଖାତା ଜାରି ରଖିପାରିବେ ।

ଯଦି ଜଣେ ୫ ହଜାର ମାସିକ ନିବେଶ କରନ୍ତି ତେବେ ୧.୧୪ କୋଟି ପାଣ୍ଠି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ୩୦ ବର୍ଷ । ତାଙ୍କ NPS ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେ ମାସକୁ ୫ ହଜାର ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି । ୬୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଯଦି ସେ ବାର୍ଷିକ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ କରନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧.୧୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିବ।

ଏଥିରୁ ଏହି ଦମ୍ପତି ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୪୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଏହି ପେନସନ୍ ପାଇବା ଜାରି ରଖିବେ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମାସିକ ୧୧,୭୯୩ ଆସିବ । ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବସର ବୟସରେ ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି .. ଆପଣଙ୍କ ସାଥୀ ନାମରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ଭଲ ।

ଅଧ୍ୟୟନରେ କ’ଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି: ଲକ୍ସେମବର୍ଗ ୟୁନିଭରସିଟି ଏବଂ କାନାଡାର ଅଟ୍ଟୋ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ମଧୁମେହ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ ।

ଏଥିରେ, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପଚରାଯାଇଥିଲା । ଏହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଦେଖାଗଲା ଯେ ୫୦ ରୁ ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କର ମଧୁମେହ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୬ ପ୍ରତିଶତ ବିବାହିତ କିମ୍ବା ଏକାଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ କ୍ବାଲିଟି ରେଟ ବ୍ଲଡ଼ ଗ୍ଲୁକୋଜ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ ।

You might also like More from author
More Stories

JIOର ୯୦ ଦିନିଆ ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ, ଲାଭ…

FD ଠୁ ଦୁଇଗୁଣା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଚି! ପୋଷ୍ଟ…

କରେନ୍ସି କମାଲ: ଏହି ମୁସଲିମ ଦେଶରେ 1 ହଜାର…

କ’ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ୫୦ ପଇସା ଓ ଟଙ୍କିକିଆ…

1 of 2,555