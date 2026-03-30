ହର୍ମୁଜକୁ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲ, ନହେଲେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର-ତେଲ କୂଅ, ଇରାନକୁ ପୁଣି ଖୋଲା ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଇରାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଉତ୍ତେଜନା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରମ୍ପ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଆମେରିକା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରେ।
ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନରେ ଏକ “ନୂତନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସରକାର” ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ଦିଗରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଚୁକ୍ତି ନହୁଏ ଏବଂ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ଆମେରିକା ଇରାନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମି – ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କେନ୍ଦ୍ର, ତୈଳ କୂପ ଏବଂ ଖାର୍ଗ ଦ୍ୱୀପକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିପାରେ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନୂଆ ଧମକ:
ଟ୍ରମ୍ପ ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ “ପ୍ରତିଶୋଧ” ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି – ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ କିଛି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ଘଟଣାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।
ଏହି ବିବୃତ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି – ବିଶେଷକରି ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ବାଣିଜ୍ୟ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ଅର୍ଥନୀତି, ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତ ଭଳି ଆମଦାନୀ-ନିର୍ଭରଶୀଳ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
ଆମେରିକାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା ଇରାନ:
ଇରାନ ଆମେରିକାର ୧୫ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର ଇସମାଇଲ ବାଘାଇ ଏହି ସୂଚନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତେହେରାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତାରେ ନିୟୋଜିତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ସେମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ ଯେ ଆମେରିକା ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।
ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନାର ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେବଳ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଯାଇଥିଲା
ପୂର୍ବରୁ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ୧୫ ସୂତ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତାବର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି; କିନ୍ତୁ ଇରାନ ଏବେ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି।