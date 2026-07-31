OpenAI ର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ: ୧ ଲକ୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳିବ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ChatGPT ର ଆକ୍ସେସ୍

ଗବେଷକଙ୍କ ପାଇଁ OpenAIର ବଡ଼ ଘୋଷଣା; ୧ ଲକ୍ଷ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମିଳିବ GPT-5.6 ସହ ଉନ୍ନତ ChatGPTର ମାଗଣା ସୁବିଧା

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏଆଇ ଚାଟବଟ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ChatGPT ଦେଶରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋକପ୍ରିୟ AI ଚାଟବଟ୍ ପାଲଟିଛି।

ଏହାକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟ ୧ ଲକ୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ChatGPT AI ମଡେଲ୍‌ର ମାଗଣା ଆକ୍ସେସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେପରି ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରି ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଏବଂ ଆବିଷ୍କାରକୁ ସହଜ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି।

କିଏ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ: ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କମ୍ପାନୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, କେବଳ ମନୋନୀତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଗବେଷକମାନେ ହିଁ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ;…

ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆଉ…

ଯଦି କୌଣସି ଗବେଷକ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନିଜ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସର୍ବାଧିକ ୪ ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଟିମ୍ ଭାବେ ଗବେଷଣା କରିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।

କେବେ ଏବଂ କିପରି ଆରମ୍ଭ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ: କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ବର୍ଷ ଗ୍ରୀଷ୍ମଋତୁରେ ପ୍ରାୟ ୧୦,୦୦୦ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇ ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ମୋଟ ୧ ଲକ୍ଷ ଗବେଷକଙ୍କୁ ଏହାର ଲାଭ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗବେଷଣା ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ଶିକ୍ଷା ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ରହିଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଫାଇଦା ମିଳିବ।

Uttarakhand Govt.

କ’ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିବ: ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ OpenAI ର ସବୁଠାରୁ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ମଡେଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମାଗଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର ନୂଆ GPT-5.6 ମଡେଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ChatGPT, ChatGPT Work ଏବଂ Codex ଭଳି ଉନ୍ନତମାନର ଟୁଲ୍‌ସ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମିଳିବ। ସାଧାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ‘Higher Usage Limits’ ଏବଂ ବଡ଼ ‘Context Window’ ଭଳି ବିଶେଷ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଏହି ଟୁଲ୍‌ସଗୁଡ଼ିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗବେଷକମାନେ ବିଶାଳ ଡାଟା ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କୋଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ରିସର୍ଚ୍ଚ ପେପର୍‌ର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗ୍ରାଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଭଳି ଜଟିଳ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିପାରିବେ।

ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ମିଳିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟୁଲ୍‌ସ: OpenAI କେବଳ ସାଧାରଣ AI ମଡେଲ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହିଁ, ବରଂ କମ୍ପାନୀ ୭୫ ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘Life Science Tools’ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବ। ଏହି ଟୁଲ୍‌ସଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର ଜେନେଟିକ୍ସ, ଜିନୋମିକ୍ସ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ମଡେଲିଂ, ଔଷଧ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ଜୈବିକ ଅନୁସନ୍ଧାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗବେଷକମାନେ ChatGPT କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ-ପେପର, ପବ୍ଲିକ୍ ଡାଟାବେସ୍, କମ୍ପ୍ୟୁଟେସନାଲ୍ ନୋଟବୁକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ସରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ହୋଇଯିବ।

OpenAI ଏପରି କାହିଁକି କରୁଛି: OpenAI ର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଗତି କେବଳ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ବଜେଟ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଗବେଷଣାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଯୋଗ ଯେପରି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଜମିରେ ତଳି ରୋଇଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ;…

ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆଉ…

୨୦୨୦ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଙ୍ଗା ଘଟଣା: IB ଅଫିସର ଅଙ୍କିତ…

୧୭ ବର୍ଷର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ:…

1 of 15,623