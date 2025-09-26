“I Love ମହମ୍ମଦ” ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୌଲବୀଙ୍କ ଖୋଲା ଧମକ, “ଏଇଠି ମାରି କବର ଦେଇଦେବୁ”
ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି 'I Love ମହମ୍ମଦ' ଓ 'I Love ମହାଦେବ' ପୋଷ୍ଟର ଓ୍ୱାର୍।
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ: ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଜିବାରେ ଲାଗିଛି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ପୋଷ୍ଟର ଓ୍ୱାର୍। ଅର୍ଥାତ୍ ‘I Love ମହମ୍ମଦ’ ଓ ‘I Love ମହାଦେବ’ ନାରା। କିଛି ଦିନ ହେବ ଏହି ସ୍ଲୋଗାନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୀଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ‘I Love ମହମ୍ମଦ’ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମୟରେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ।
ମଞ୍ଚ ଉପରୁ ଜଣେ ଭାଷଣ ଦେବା ସମୟରେ ଧର୍ମଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କବର ଦେବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଭିଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାଜଲଗାଓଁର ମୁସ୍ତାଫା ମସଜିଦକୁ ଆସିବାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଯୋଗୀ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ସେ କବର ଦେଇଦେବେ।
ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ ଅଭିଯାନ କ’ଣ: “ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ” ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୁସଲିମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ନମାଜ ପରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ମସଜିଦ ବାହାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା।
ସମାନ କ୍ରମରେ ବୀଡର ଏକ ମସଜିଦ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନପୁରରେ “ଆଇ ଲଭ୍ ମହମ୍ମଦ” ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଭୁଲ।
ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସଦ୍ଭାବନାକୁ ବିଚଳିତ କରିଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନାଗରିକଙ୍କ ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ଧମକ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା।