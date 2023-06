Operation Ganga Documentary: ‘ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା’ ଦେଶର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତୀକ- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଘମାଘୋଟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେଠାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ସରକାର ‘ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା’ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ଅପରେସନ ଉପରେ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏଥିରେ ଏହି ଅପରେସନ ସମ୍ଭଧିତ ଅନେକ ସୂଚନା ରହିଛି। ଏକ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଏହାର ନୂଆ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଫିଲ୍ମ ‘ଦ ଇଭାକୁଏସନ୍‌: ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା’ ଲଞ୍ଚ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଥିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଧାର ଅଭିଯାନକୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।

ଋଷ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ହଜାର ହଜାର ଛାତ୍ର ଏବଂ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏକ ଟୁଇଟ୍‌ରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଅପରେସନ୍ ଗଙ୍ଗା’ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା (ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ) ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଅବିସ୍ମରଣୀୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଏହି ଅଭିଯାନ ସହିତ ଜଡିତ ଦିଗଗୁଡିକ ଉପରେ ଏହି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ବହୁତ ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।

ଯୁଦ୍ଧ ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିବା ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କିପରି ଏହି ଅପରେସନ୍ ଚଳାଇଛନ୍ତି ତାହା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯେତେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉନା କାହିଁକି, ପରିସ୍ଥିତି ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉନା କାହିଁକି ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହ ଦୃଢ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏହା କେବଳ ନୀତି ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବିକତାର ଆମର ନିୟମ। ଏହା ଏକ ବନ୍ଧନ ଯାହାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବଢୁଥିବା ଦେଖିଛୁ, ଯାହା ଆମ ଦେଶର ଅଦମ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।

Operation Ganga indicates our firm resolve to stand with our people no matter how daunting the challenge is. It also reflects India's indomitable spirit. This documentary would be very informative on aspects relating to this Operation. https://t.co/oWpNTiAbGR

