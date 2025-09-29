ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରେ, ଏବେ କ୍ରିକେଟ୍ ରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରେଇଲା । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନିଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ଏସିଆ କପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ୍ X ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ ଏହି ବିଜୟକୁ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସହିତ ଯୋଡିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଭାରତ ସାରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ନାମରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରାଯାଇଥିଲା ଭାରତର ଟାଇଟଲ୍ ବିଜୟ ପରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, “କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର। ଫଳାଫଳ ଏଠାରେ ସମାନ: ଭାରତ ଜିତିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଆମର କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ।” ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପହଲଗାମ୍ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଭାରତ ସୀମା ଆରପାରିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆଡ୍ଡାଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ନାମକ ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଶକ୍ତିହୀନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପହଲଗାମ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପରେ ଭାରତ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ତିନି ଥର ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପରେ ସୁପର ଫୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଛଅ ୱିକେଟ୍ ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଧାରା ଜାରି ରହିଥିଲା, ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା, ଯାହା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା।