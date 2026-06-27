ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପ! ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ୧୪ ବିଧାୟକ? ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ବଡ଼ ଦାବି
ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଭୂକମ୍ପ! ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ିବେ ୧୪ ବିଧାୟକ
Maharashtra Politics: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରାଜନୈତିକ ଭୂକମ୍ପ ଆସିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି । ଶିବସେନା (UBT) ର ୬ ଜଣ ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସାମିଲ ହେବାର ଠିକ୍ ପରେ, ଏବେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଶିନ୍ଦେ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁଲାବରାଓ ପାଟିଲ୍ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ଚମକାଇଦେଲା ଭଳି ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ‘ଅପରେସନ୍ ଟାଇଗର୍ ୨.୦’ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ପାଟିଲ୍ଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କ ଦଳର ୧୪ ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦଳ ବଦଳାଇ ଏକନାଥ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ଅସଲି ଶିବସେନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଗୁଲାବରାଓ ପାଟିଲ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମ୍ମୁଖରେ ହସି ହସି କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ବସ ସାମାନ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ୧୪ ରୁ ଅଧିକ ବିଧାୟକ ଆମ ସହ ଆସୁଛନ୍ତି ।” ପାଟିଲ୍ଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ଏଭଳି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିନ୍ଦେଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ ବୈଠକ କରିଥିବା ଖବର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପାଖରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାତ୍ର ୨୦ ବିଧାୟକ
ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାନସଭାରେ ଶିବସେନା (UBT) ପାଖରେ ସମୁଦାୟ ୨୦ ଜଣ ବିଧାୟକ ବାକି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ବିଧାୟକ କେବଳ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସନ୍ତି । ଏହି ମୁମ୍ବାଇ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଜେ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ବରୁଣ ସରଦେଶାଇ ଏବଂ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତଙ୍କ ଭାଇ ସୁନୀଲ ରାଉତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।
ଦଳ ବଦଳ ବିରୋଧୀ ଆଇନ (Anti-Defection Law) ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଷ୍ଠୀ ନିଜର ସଦସ୍ୟତା ନ ହରାଇ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମରେ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ । ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ୧୪ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅଲଗା ହେବା ଆଇନଗତ ଭାବେ ଜରୁରୀ, ଏବଂ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀର ଦାବି ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଜିକ ନମ୍ବରକୁ ଛୁଉଁଛି ।
ରାଜନୈତିକ କରିଡାରରେ ଏହି ହଲଚଲ ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ତେଜିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବେ ମହାବିକାଶ ଅଘାଡ଼ି (MVA) ର ବୈଠକରେ ୬୦ ରୁ ୨୩ ଜଣ ବିଧାୟକ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ନିଜେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ କଟାକ୍ଷ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ବିରୋଧୀ ଏକତା କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ ।
ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଜୟ ୱାଡେଟିୱାର ମଧ୍ୟ ଶିନ୍ଦେ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯାଉଥିବା ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଏହା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦୟ ସାମନ୍ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ନିଜେ ଶିନ୍ଦେ ସାହେବଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି । ଯଦିଓ ପରେ ୱାଡେଟିୱାର ଏହି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ।
୫୦-୬୦ କୋଟିରେ ବିକ୍ରି ହେଲେ ସାଂସଦ
ଦଳ ଭାଙ୍ଗିବାର ଏହି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖବର ମଧ୍ୟରେ ଶିବସେନା ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ନିକଟରେ ଦଳ ଛାଡିଥିବା ୬ ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଉଦ୍ଧବ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗତ ସିଂ, ରାଜଗୁରୁ, ସୁଖଦେବ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଆଜାଦ ବିଦ୍ରୋହୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ସଙ୍କେତରେ ଜିତି ଦଳ ବଦଳାଇଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ ନୁହେଁ ବରଂ ‘ଗଦ୍ଦାର’ କୁହାଯିବା ଉଚିତ । ସେମାନେ ନିଜକୁ ୫୦ ରୁ ୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିଲାମ କରିଦେଇଛନ୍ତି ।
ନିଜର ବାକି ଥିବା ଗଡ଼କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ନାଗପୁରରୁ ଏକ ତିନି ଦିନିଆ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଆଉଟ୍ରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ସେ ସେହି ସମସ୍ତ ୬ ଜଣ ବିଦ୍ରୋହୀ ସାଂସଦଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ (ୟବତମାଲ, ୱାଶିମ୍, ହିଙ୍ଗୋଲି, ପରଭଣୀ, ଧାରାଶିବ ଏବଂ ଶିରିଡ଼ି) ଗସ୍ତ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।
ଏକାଠି ଦେଖାଗଲେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏହି ଉତ୍ତପ୍ତ ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆକାଶରେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୌତୁହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାଭିସ୍ ଏବଂ ଶିବସେନା (UBT) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ବିମାନରେ ଏକାଠି ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଏହି ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଦିତ୍ୟ ଠାକରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ।
ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରୁ ଏହି ନେତାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ କରିଡାରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର୍ ଧରିଛି । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଯେଉଁଠି ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବିଧାୟକ ଭାଙ୍ଗିବା ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ଫଡନାଭିସ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବ ଏଭଳି ଏକାଠି ଦେଖାଯିବା ଅନେକ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି ।