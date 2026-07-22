କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନାରାବାଜି

ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଓ ଜନ୍ତର ମନ୍ତର ବିକ୍ଷୋଭ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ବିରୋଧରେ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ, ଜୁଲାଇ ୨୨: ନିଟ୍ (NEET) ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବୁଧବାର ସଂସଦ ବାହାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ଅନେକ ନେତା କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ।

ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରା ଦେଇଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ସେମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଓ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ।

ଲୋକସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ କଂଗ୍ରେସ, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି (SP), ବାମ ଦଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD), ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC), ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ସହ ଅନ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳର ସାଂସଦମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସରକାର ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ।

ଏହା ପୂର୍ବରୁ INDIA ମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ଫ୍ଲୋର ଲିଡରମାନେ ରାଜ୍ୟସଭାର ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କ କକ୍ଷରେ ଏକ ରଣନୀତି ବୈଠକ କରିଥିଲେ।

ଏହି ବୈଠକରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଟ୍ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସଂସଦରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଓ ରଣନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ…

ରାମ ମନ୍ଦିର CEO ପଦବୀ ପାଇଁ ୫୫୦୦ ଆବେଦନ,…

1 of 7,633