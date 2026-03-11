ପଦ ହରାଇବେ କି CEC; ଭାରତ ଇତିହାସରେ ଏପରି ପ୍ରଥମ ଥର ଘଟିବ, ମୁଖ୍ଯ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନାମରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ?

ମୁଖ୍ଯ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନାମରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ!

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ମୁଖ୍ଯ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନରଙ୍କ ନାମରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବାକୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ CECଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିପାରେ।

ସୂତ୍ର ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍ ରୁ ଲୋକସଭାରେ 120 ଜଣ ସାଂସଦ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ 60 ଜଣ ସାଂସଦ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ନୋଟିସରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି।

ବିରୋଧୀ ଦଳ ଉଭୟ ଗୃହରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିବ। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 କିମ୍ବା 13 ତାରିଖରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦାଖଲ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଖରାପ ବ୍ଯବହାର, ପକ୍ଷପାତ, ଭେଦଭାବ ଆଚରଣ ଏବଂ SIR ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ଦେବାରୁ ରୋକିବା ନେଇ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର (CEC) ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାଭିଯୋଗ ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ଆଣୁଥିବା ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଏହି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଗୁଡିକ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।

କଣ CECଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ହଟାଯାଇପାରିବ: ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 324(5) ଅନୁଯାୟୀ CECଙ୍କୁ ହଟାଯାଇପାରିବ, ବିଚାରପତିମାନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରି CECଙ୍କୁ ହଟାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣେ, ତେବେ ଏହା ଦେଶର ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ହେବ।

