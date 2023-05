Video: ନୁସରତ ଜାହାଁଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ, କହିଲେ-‘ବିରୋଧି ଖାଇବେ ଠେଙ୍ଗା ପାହାର’

କୋଲକାତା:ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ନୁସରତ ଜାହାଁ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ରାଜନେତ୍ରୀ ପାଲଟିଥିବା ନୁସରତ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବସିରହାଟରେ ଏକ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ‘ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ଆସିଥିବା ବିପକ୍ଷ ଦଳଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥର ଠେଙ୍ଗାରେ ପିଟିବୁ। ବିପକ୍ଷ ପଶ୍ଛିମବଙ୍ଗ ଜନତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୋକା ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ଧର୍ମକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ଯୋଜନା କାମ ଦେଉ ନାହିଁ।’

Shocker from TMC MP Nusrat Jahan, threatens to beat up BJP Cong with bamboos. @RittickMondal joins in for more on this. #ITVideo @PoojaShali pic.twitter.com/4eUA1DSY5f

— IndiaToday (@IndiaToday) May 22, 2023