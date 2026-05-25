ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଶକ୍ତ ଝଟକା, OPS ଫେରିବା ଏଣିକି କଠିନ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର କାରଣ
8th Pay Commission: ୮ମ ବେତନ ଆୟୋଗର ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନାକୁ ପୁନଃ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦାବି କରାଯାଉଛି। କର୍ମଚାରୀମାନେ ନ୍ୟାସନାଲ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମ (NPS) ବଦଳରେ OPS ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ବେତନ ଆୟୋଗର ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେଣି ଯେ, NPS କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ଥରେ ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ।
OPS ଫେରିବା କାହିଁକି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ?
ଦେଶରେ NPS ଲାଗୁ ହେବାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ବିତିଗଲାଣି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗଦାନରେ ପେନସନ ସିଷ୍ଟମରେ ୧୬.୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଜମା ହୋଇସାରିଛି। ଏହି ବିଶାଳ ଅର୍ଥରାଶି LIC, SBI, UTI ଭଳି ସରକାରୀ ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସେୟାର ବଜାର, ସରକାରୀ ବଣ୍ଡ୍ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଛି।
ଯଦି ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ OPS କୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ପାଣ୍ଠିକୁ ହଠାତ୍ ବଜାରରୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେୟାର ବଜାର ଏବଂ ବଣ୍ଡ୍ ମାର୍କେଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଏବଂ ଦେଶରେ ନଗଦ ଅର୍ଥର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସଂଗଠନ କେବଳ OPS ଫେରସ୍ତ ଦାବି ନକରି, ବର୍ତ୍ତମାନର NPS କିମ୍ବା ୟୁନିଫାଇଡ୍ ପେନସନ ସ୍କିମ୍ (UPS) ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ‘OPS ଭଳି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି’ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ କାହିଁକି ରହିଛି OPS ର ଚାହିଦା?
ଆର୍ଥିକ ବଜାରର ଏଭଳି ଜଟିଳତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପୁରୁଣା ପେନସନ ଯୋଜନା (OPS) କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ପଛର ମୁଖ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, OPS କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଜୀବନ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ମୁକ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଶ୍ଚିତତା ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ପେନସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେନସନ ପାଇଁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା କଟାଯାଏ ନାହିଁ। ପେନସନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ନିଜ ବଜେଟ୍ରୁ ବହନ କରନ୍ତି।
ଅପରପକ୍ଷରେ, NPS କିମ୍ବା UPS ରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିମାସରେ ନିଜର ମୂଳ ଦରମାରୁ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପେନସନ ପାଣ୍ଠିକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। OPS ଅଧୀନରେ ସରକାର ବର୍ଷକୁ ଦୁଇଥର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବଜାର ଦର ବଢ଼ିଲେ ବି ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପଡ଼େନାହିଁ। ମାତ୍ର NPS ରେ ଏଭଳି କୌଣସି ନିଶ୍ଚିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ।