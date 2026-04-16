ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ କାହା କବଜାରେ?

By Priyanka Das

ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ ୨୦୨୬ର ୨୩ତମ ମୁକାବିଲାରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି), ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍‌କୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମାତ୍ର ୧୪୯ ରନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ ପାଇଁ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ପାଳି ପରେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ହେନରିକ କ୍ଲାସେନ୍ ମାତ୍ର ୪ ରନ୍ ପଛରେ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ବେଶି ପଛରେ ନାହାଁନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ କଥା କହିଲେ, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ନାମରେ ୧୦-୧୦ଟି ୱିକେଟ ରହିଛି।

ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାବେ ଆସି କମାଲ କଲେ କୋହଲି

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିଲେନି ବିରାଟ୍,…

ଖେଳିବେ ନା ବାହାରିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ…

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ ର ଅଂଶ ନଥିଲେ, ସେ ଜଣେ ‘ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର’ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। କୋହଲି ୩୪ ବଲ୍‌ରେ ୧ଟି ଛକା ଏବଂ ୬ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ ତାଲିକା (ଟପ୍‌-୫ ରନ ସ୍କୋରର)

୨୩ଟି ମ୍ୟାଚ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବାଧିକ ରନ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫୭ ହାରରେ ୨୨୮ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ଖେଳାଳି ଦଳ ରନ୍
ବିରାଟ କୋହଲି RCB ୨୨୮
ହେନରିକ କ୍ଲାସେନ୍ SRH ୨୨୪
ରଜତ ପାଟିଦାର RCB ୨୨୨
ଇଶାନ କିଷାନ SRH ୨୧୩
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ RR ୨୦୦

 

କାହା ପାଖରେ ଅଛି ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍?

It''s important to know when to switch on: Prasidh Krishna

ଆଇପିଏଲରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବୋଲରଙ୍କୁ ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ଦିଆଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଦୁଇ ବୋଲରଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ସମାନ ରହେ, ତେବେ କମ୍ ‘ଇକୋନୋମି ରେଟ୍’ ଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ମିଳେ।

ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି।

ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ ଦାବିଦାର (ଟପ୍-୫ ବୋଲର)

ବୋଲର ଦଳ ୱିକେଟ୍ ଇକୋନୋମି
ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା GT ୧୦ ୯.୫୦
ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ CSK ୧୦ ୧୦.୧୩
ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ LSG
ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ RR
ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର RR
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିଲେନି ବିରାଟ୍,…

ଖେଳିବେ ନା ବାହାରିବେ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଶେଷ…

ରିଷଭ ପନ୍ତ ନୁହନ୍ତି ବରଂ ଗୋଏଙ୍କାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ…

MIକୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା, ଆଗାମୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ବିଦା…

