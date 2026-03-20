Zomatoରୁ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରିବା ହେଲା ମହଙ୍ଗା, ବଢ଼ିଲା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିସ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଦେବାକୁ ହେବ ଅଧିକ ଟଙ୍କା

ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ୨.୪୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କଲା ଜୋମାଟୋ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ, ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦେଶରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ପ୍ରିମିୟମ୍ ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ; ଅନ୍ୟପଟେ, ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି।

ଜୋମାଟୋ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ୨.୪୦ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ବୋଝ ପଡ଼ିଛି।

ଜୋମାଟୋ ଦେଲା ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା:

ଏହି ବୃଦ୍ଧି ପରେ, ଜୋମାଟୋର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫି ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ୧୨.୫୦ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୪.୯୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ଏହି ଫି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ସମୟରେ, ଏହାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ସ୍ୱିଗି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତି ଅର୍ଡର ପାଇଁ ଟିକସ ସମେତ ୧୪.୯୯ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜୋମାଟୋର ନୂତନ ଫି ଗଠନ ପରେ, ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଚାର୍ଜ ପ୍ରାୟ ସମାନ ହୋଇଯାଇଛି।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫିରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଡେଲିଭରି ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ଅଂଶୀଦାର ଉଭୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ।

ଫଳସ୍ୱରୂପ, କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅର୍ଡର ପାଇଁ ମୋଟ ବିଲ୍ ଏବେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହେବ – ଯଦିଓ ଏହି ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ:

ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଖାଇବା ଡେଲିଭରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ନୂତନ ବୃଦ୍ଧି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଦୃଶ୍ୟପଟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିକଶିତ ହେଉଛି। ଅର୍ବାନ୍ ମୋବିଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ରାପିଡୋ ସମ୍ପ୍ରତି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏହାର ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ସେବା, ‘କେବଳ’ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ଗ୍ରାହକ କିମ୍ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଡେଲିଭରି ଚାର୍ଜ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ନେବ ନାହିଁ। ରାପିଡୋର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଡେଲିଭରି ଅର୍ଡର ଉପରେ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି।

