ଅଣ୍ଡା, ମାଛ, ମାଂସ ବିକିଲେ ଜେଲ ଯିବେ ଓ ଜରିମାନା ଗଣିବେ

By Manoranjan Sial

ସୁରତ: ନିରାମିଷ ସହର! ଏ କଥାଟି ଶୁଣିଲା ପରେ ମିଛ ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ। ନାଇ ଆଜ୍ଞ, କଥାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ। ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଭାରତରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଠି ଅଣ୍ଡା, ମାଛ ଓ ମାଂସ ବିକିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧାନ। ଧରାପଡ଼ିଲେ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହୀତା ଅନୁସାରେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯିବା।

ଗୁଜରାଟ ଭାବନଗର ଜିଲ୍ଲା ଶତ୍ରୁଞ୍ଜୟ ପାହାଡ଼। ଏହି ପାହାଡ଼ରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଛି ପାଲିତାନା। ଯେଉଁଠି ୯୦୦ରୁ ଅଧିକ ଜୈନ ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଦିନେ ଏଠାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଦୋକାନ। ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି ପରିବେଶରେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଚିତ୍କାର ଜୈନ ସାଧୁଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇଥିଲେ ଜୈନ ସାଧୁ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଏ ସବୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାର ଶୁଣିନଥିଲେ।

ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ ଜଣ ଜୈନ ସାଧୁ ଆମରଣ ଅନସନରେ ବସିଥିଲେ। ଏହି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଚାରିପାଖରେ ଚାଲୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଆମିସ ଦୋକାନକୁ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଜୈନ ସାଧୁଙ୍କ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସାରା ଦେଶର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା।

ସାଧୁମାନଙ୍କ କଡ଼ା ବିରୋଧ ପରେ ଗୁଜରାଟ ସରକାର ପାଲିତାନା ଭିତରେ ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡାର ବିକ୍ରି ଏବଂ ପଶୁ ହତ୍ୟା ଉପରେ ଔପଚାରିକ ପ୍ରତିବନ୍ଧ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏବେ ସେଠାରେ ଅଣ୍ଡା ବିକିବା ଏକ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ଏଥିପାଇଁ ଆଇନଗତ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଏଠାରେ କେବଳ ନିରାମିଶ ଏକ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଆଇନଗତ ସମ୍ମତ।

ଜୈନ ଧର୍ମରେ ‘ଅହିଂସା’କୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନାଯାଏ। କୌଣସି ବି ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ସେମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ପାଲିତାନାର ଜୈନ ସମୁଦାୟ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧ କେବଳ ଏକ ସରକାରୀ ନୀତି ନଥିଲା, ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ୨,୫୦୦ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଆସ୍ଥାକୁ ଆଧିକାରିକ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବା ପରି ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଥିଲା। ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ପରେ ବିତର୍କ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଥିଲା, ସାର୍ବଜନୀନ ସହରରେ ଖାଦ୍ୟ-ପେୟର ପସନ୍ଦ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିସୀମାର ଉଲ୍ଲଂଘନ। ଅଣ-ଜୈନ ବାସିନ୍ଦା ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନିଜ ଜୀବିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କଲେ, ଯାହା ଆଜି ବି ଏକ ବିତର୍କର ବିଷୟ।

ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଲିତାନା ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ଏପରି ସହର ହୋଇ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଶାକାହାର ପାଳନ କରିବା ଆଇନ। ଏହି ସହର ପ୍ରାଚୀନ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆଧୁନିକ ଶାସନର ମିଶ୍ରଣର କେନ୍ଦ୍ର। ଯାହା ସାରା ଦୁନିଆରୁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଓ ବିଦ୍ୱାନମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି।

