ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ; ଇରାନ୍ ଉଚିତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା କହି ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଲା…

ଆମେରିକାକୁ କଣ ପାଇଁ ଭୁଲ କହିଲା ଉତ୍ତର କୋରିଆ?

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଯୁଦ୍ଧର ଏତେ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିଆ ରଖିଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ଯରେ ବଢୁଥିବା ଟେନସନ ଭିତରେ ଇରାନ ଉଚିତ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଆମେରିକାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ କଡ଼ା ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଛି ଏହି ଦେଶ।

ଇରାନର ନୂତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଭାବରେ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ସମର୍ଥନ କରିଛି ଏବଂ ଇରାନ ଉପରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିଛି।

ଉତ୍ତର କୋରିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ୟୋଙ୍ଗୟାଙ୍ଗ ଇରାନର ସ୍ୱର୍ଗତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟତୁଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ପୁଅ ମୋଜତାବା ଖାମେନିଙ୍କୁ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଅଲ୍ଲୀ ଖାମେନି, ଯିଏ ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁ।

ଏହାଛଡା ମୁଖପାତ୍ର ଜଣକ ସଫା ସଫା ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଏହାଛଡା ସେ କହିଥିଲେ କି,” ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବେଆଇନ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୁର୍ବଳ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଦୃଶ୍ୟପଟରେ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏଥିରୁ ସଫା ସଫା ଜଣାପଡୁଛି କି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଦେଶ ଇରାନକୁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଛି। ଯଦିଓ ଏହା ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଇରାନର ସମର୍ଥନ ନେଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିନାହିଁ, ଏହାସତ୍ତ୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପଲା ଇରାନ ପଟକୁ ହିଁ ଭାରୀ ରହିଛି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଦୀର୍ଘ ବାର ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ହାହାକାର ଖେଳିଗଲାଣି। ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅତିଆବଶ୍ଯକୀୟ ଗ୍ଯାସ ଓ ତେଲର ଅଭାବ ଦେଖାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଏଣୁ ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଲଗାତାର ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗି ରୁହେ ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି କଣ ହେବ।

