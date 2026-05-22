ଘୁଞ୍ଚିଲା OTET ପରୀକ୍ଷା: ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ହେବ ପରୀକ୍ଷା, ଜୁନ୍ ୧୭ ରୁ ମିଳିବ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ

By Shiv Sankar Singh

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ (BSE), ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷା (OTET) 2026 ର ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।

BSE ଓଡ଼ିଶାର ସଦ୍ୟତମ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଥିବା OTET 2026 ପରୀକ୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁନ୍ 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପେପର-I ପରୀକ୍ଷା ସକାଳ 9ଟାରୁ 11.30 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ପେପର-II ପରୀକ୍ଷା ଅପରାହ୍ନ 2ଟାରୁ 4.30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ।

ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ, ଜୁନ୍ 17 ତାରିଖରୁ OTET 2026 ର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ BSE ର ୱେବସାଇଟ୍ www.bseodisha.nic.in ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।

ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବରୁ BSE, ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ OTET 2026 ପରୀକ୍ଷା ମେ 29 ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାର୍ଚ୍ଚ 26 ରୁ ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ତେବେ, ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆବେଦନର ସମୟସୀମାକୁ ମେ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା।

