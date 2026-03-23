OTET 2026: ମେ ୨୯ରେ OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା; ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୬ରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ
କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଇଲିଜିବିଲିଟି ଟେଷ୍ଟ OTET-2026 ପରୀକ୍ଷା ଆସନ୍ତା ମେ ୨୯ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏନେଇ ସୋମବାର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ (BSE), ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏପ୍ରିଲ ୨୬ରୁ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ଆବେଦନ BSE Odishaର ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ। ଖବରରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ BSE Odishaର ଅଧିକୃତ ଡୋମେନ୍ ହେଲା bseodisha.ac.in / bseodisha.nic.in।
ସୂଚନାନୁସାରେ, ଫି ଦେୟ ଓ ଫର୍ମ ଦାଖଲ ଏପ୍ରିଲ ୯ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ କରାଯିବ। ସେହିପରି OTET-2026 ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମେ ୧୫ ତାରିଖରୁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ପରୀକ୍ଷା ସମୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, Paper-I ସକାଳ ୯ଟାରୁ ୧୧ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ସେହିପରି Paper-II ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୪ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।
BSE Odisha ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ OTET ସମ୍ପର୍କିତ notification, syllabus ଓ online application instruction ନିଜ ଅଧିକୃତ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବାରୁ, ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ତାଜା notification ପାଇଁ official website ଉପରେ ନଜର ରଖିପାରିବେ।