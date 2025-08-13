ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା, ଖୋଲିଲା ସବୁ ବଡ଼ ଗୁମର...

ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲା, ଖୋଲିଲା ସବୁ ବଡ଼ ଗୁମର…
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଓଟିଇଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ମାମଲାରେ ଖୋଲିଛି ବଡ଼ ଗୁମର । ଏହି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତେନ ମହାରଣା ଓ ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତ ମାନିଛନ୍ତି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ । ଅଭିଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଏହି ମାମଲାରେ ପଚରାଉଚୁରା ଜାରି ରଖିଛି ।
କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବ ନାହିଁ, ସେନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ରଚିଥିବା ମାୟାଜାଲର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
କିପରି ଲିକ୍ ମାମଲା ଜଣା ପଡିବ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହାତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଥିବା ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସୂଚନା ଦେଇଛି । ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାମାଲାରେ ଘନ ଘନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।
ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରକୁ ପ୍ରଥମେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କଟକରୁ ନୟାଗଡ ନିଆଯାଇଥିଲା । ସେଠାରେ ବିଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହା ଦିଆଯାଇଥିଲା । ସତ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ପେନଡ୍ରାଇଭ ଓ ହର୍ଡକପିକୁ ବନ୍ଦ ଏଲଭଲପ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ବୋଲି କହିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ।