ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ ସିଜନ୍ 5 OTT: ଭାରତରେ କେବେ ହେବ ରିଲିଜ୍, କେତେ ଏପିସୋଡ୍ ଏବଂ ରନ୍ଟାଇମ୍? ଗୋଟେ କ୍ଲିକରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ…
OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି "ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜନ୍ 5," । ଜାଣନ୍କୁ ଭାରତରେ କେବେ ହେବ ରିଲିଜ୍ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ସମୟ, କାରଣ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅନେକ ଦେଶୀ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଧାରାବାହିକ ବା ସିରିଜ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରିଲିଜ ହେଉଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି “ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜନ୍ 5,” ଯାହା ଏହି ସପ୍ତାହରେ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି।
“ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜନ୍ 5” ବିଷୟରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। “ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜନ୍ 5” ର ଟ୍ରେଲର ସଦ୍ୟତମ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠାକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟ୍ରେଲର ରିଲିଜ୍ ହେବା ପରଠାରୁ, ଦର୍ଶକ ଏହାର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମିଲି ବବି ବ୍ରାଉନ୍, ଫିନ୍ ୱଲ୍ଫହାର୍ଡ, ଗୋଟେନ୍, କାଲେବ୍ ମ୍ୟାକଲ୍ ଫିଲମ, ନୋହା ଷ୍ଟାରର ଏବଂ ଦି ଡଫର ବ୍ରଦର୍ସଙ୍କ “ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜନ୍ 5” ରେ କ’ଣ ଖାସ୍ ଅଛି।
ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜିନ୍ 5 ବିଷୟରେ କ’ଣ ଖାସ୍ ଅଛି?
ସିଜିନ୍ 5 ର କାହାଣୀ ବହୁତ ଡାର୍କ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଏବଂ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ରହସ୍ୟରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଉଠିବାର ଅଛି । ସିରିଜର ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ତାମିଲ୍ ଏବଂ ତେଲୁଗୁ ସମେତ ଅନେକ ଭାଷାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।
ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍ରେ 4ଟି ଏପିସୋଡ୍ ରହିବ
ହଁ, ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ର ପଞ୍ଚମ ସିଜିନ୍କୁ ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଏପିସୋଡ୍, “ଦି କ୍ରଲ୍” 1 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ “ଦି ଭାନିସିଂ ଅଫ୍” 54 ମିନିଟ୍, ତୃତୀୟ “ଦି ଟର୍ନବୋ ଟ୍ରାପ୍” 1 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଶେଷ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ “ସର୍ସରର୍” 1 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ହେବ।
ଭାରତରେ ଆପଣ ଏହାକୁ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?
ଯଦିଓ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ରୁଟିନ ଟାଇମ୍ ରାତି 12:30 ରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର ଥିଙ୍ଗସ୍ ସିଜିନ୍ 5 ଭାରତରେ 27 ନଭେମ୍ବର ସକାଳ 6:30 ରୁ Netflix ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଭାରତ ସହିତ, ଏହି ସିରିଜ୍ ୨୭ ନଭେମ୍ବରରେ ୟୁରୋପ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ଆମେରିକା, କାନାଡା ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ, ଏହି ସିରିଜ୍ ୨୬ ନଭେମ୍ବରରେ Netflixରେ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ। ସିଜନ୍ ୫ର ପାର୍ଟ ୧ ପରେ, ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ୨୬ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ ଏବଂ ବାକି ଏପିସୋଡ୍ ଜାନୁଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ।