ବିଶ୍ୱର ୧୦୦ଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ୯୭ଟି ଭାରତର! ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ପାର, ସବୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ
ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ସହ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱର ୧୦୦ଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ୯୭ଟି ସହର ଭାରତର ଅଟେ।
Summer Weather Report : ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଆସିଥିବା ତଥ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱର ୧୦୦ଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ମଧ୍ୟରୁ ୯୭ଟି ସହର ଭାରତର ରହିଛି। ଦେଶର ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟ ଏବଂ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। AQI.in ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨.୫୦ ମିନିଟ୍ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ୧୦୦ଟି ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରର ତାଲିକାରେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ସହର ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିଲା। ଏହା ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ରହିଥିଲା।
ନେପାଳର ତିନୋଟି ଏବଂ ଭାରତର ୯୭ଟି ସହର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିହାରର ସାସାରାମ ୪୮ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରଣାସୀ ୪୭ ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନେପାଳର ତିନୋଟି ସହର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ଧାଙ୍ଗଡ଼ି ୨୩ତମ, ନେପାଳଗଞ୍ଜ ୩୪ତମ ଏବଂ ଲୁମ୍ବିନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ୭୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୫ ଡିଗ୍ରୀରୁ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା।
ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର
ଭାରତର ଉତ୍ତପ୍ତ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୁଜଫରନଗର, ଅଯୋଧ୍ୟା, ପଟିଆଲା, ୱାରଙ୍ଗଲ, ହରିଦ୍ୱାର, ଗ୍ୱାଲିୟର, ଧନବାଦ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଆଗ୍ରା, ଭରତପୁର ଏବଂ ସିଙ୍ଗରୌଲି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୪୫ରୁ ୪୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା।
ହିଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି
ଏଠାରେ, ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ୩୦୦ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ରୋଗ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ରୟଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଗରମ ଜନିତ ରୋଗର ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ମେ ୧ ରୁ ମେ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ହିଟ୍ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ (ଲୂ) ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ୩୨୫ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏକ-ତୃତୀୟାଂଶ ମାମଲା କେବଳ ମେ ମାସର ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଲୂ ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସି, ଯାହା ଶରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇଯିବା କାରଣରୁ ହୋଇଥାଏ।
ସତର୍କତା ଓ ପୂର୍ବାନୁମାନ
ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସକାଳ ୧୧ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଲୂ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସର୍ବାଧିକ ରହୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମେ ୨୨ ରୁ ମେ ୨୭ ମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଭାରତର ଅନ୍ୟ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୂ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭୀଷଣ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନେକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଝାଡ଼ା ଓ ଡିହାଇଡ୍ରେସନରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଗୁଜୁରାଟରେ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।