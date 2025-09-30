Vivah muhurat: ଆସିଗଲା ଶୁଭ ସମୟ, ନଭେମ୍ୱରରେ ବାହାଘର ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲେ ; ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କେତୋଟି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ଅଛି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ବିବାହ ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିଥାଉ , ଯଦି ଆପଣ ନଭେମ୍ୱର ମାସରେ ବାହାଘର ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଦେବଉଠାନି ଏକାଦଶୀରେ ଚତୁର୍ମାସ ଶେଷ ହେବ। ନଭେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରେ ଦେବଉଠାନି ଏକାଦଶୀ ପରେ, ସମସ୍ତ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ ହେବ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶାଳଗ୍ରାମ ରୂପରେ ତୁଳସୀ ମାତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଠାରୁ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ହିନ୍ଦୁ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୫ ମସିହାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ୧୪ଟି ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ୨୦୨୫ ମସିହାର ନଭେମ୍ବରରେ ବିବାହ ପାଇଁ କେଉଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଅଛି।
ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ବିବାହ ମୁହୂର୍ତ୍ତ:
୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ରବିବାର ୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ରାତି ୧୧:୧୧ ରୁ ସକାଳ ୦୬:୩୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନଭେମ୍ବର ୩, ୨୦୨୫, ସୋମବାର ସକାଳ ୦୬:୩୪ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୭:୪୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ନଭେମ୍ବର ୬, ୨୦୨୫, ଗୁରୁବାର ୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୦୩:୨୮ ରୁ ସକାଳ ୦୬:୩୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ଶନିବାର ସକାଳ ୦୭:୩୨ ରୁ ରାତି ୧୦:୦୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ବୁଧବାର ୧୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ଦିନ ୧୨:୫୧ ରୁ ସକାଳ ୦୬:୪୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୦୬:୪୨ ରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ୦୭:୩୮
୧୬ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ରବିବାର ୧୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ସକାଳ ୦୬:୪୭ ରୁ ୦୨:୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୭ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ସୋମବାର ୧୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ସକାଳ ୦୫:୦୧ ରୁ ସକାଳ ୦୬:୪୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୧୮ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳ ୦୬:୪୬ ରୁ ସକାଳ ୦୭:୧୨
୨୧ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୧୦:୪୪ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୦୧:୫୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୨ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ଶନିବାର ୨୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ରେ ରାତି ୧୧:୨୭ ରୁ ସକାଳ ୦୬:୫୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
୨୩ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ରବିବାର ସକାଳ ୦୬:୫୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୦୯
୨୫ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫, ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୫୦ ରୁ ରାତି ୧୧:୫୭
ନଭେମ୍ବର ୩୦, ୨୦୨୫, ରବିବାର ସକାଳ ୦୭:୧୨ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୦୧, ୨୦୨୫, ସକାଳ ୦୬:୫୬
ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟକୁ କାହିଁକି ଦେଖୁ?
ବିବାହ କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ପବିତ୍ର ମିଳନ ଯାହା ଦୁଇଟି ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ପରିବାରକୁ ଏକତ୍ରିତ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଏକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧିଥାଏ। ତେଣୁ, ଏହି ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ଚିରକାଳ ସ୍ଥାୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ସୁଖଦ ଜୀବନ ପାଇଁ ବିବାହ ଶୁଭ ସମୟରେ କରାଯାଏ।
(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା କେବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଶ୍ୱାସ, ସୂଚନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ସୂଚନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ।)