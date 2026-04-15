ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରୁ ଇରାନ ଫେରିଲେ ୨୩୦ରୁ ଅଧିକ ନୌସେନା ନାବିକ
ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଫସିଥିବା ଇରାନୀ ନାବିକଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମୁକ୍ତି, ବିମାନ ଯୋଗେ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେବା କାରଣରୁ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିବା ଇରାନ ନୌସେନାର ଦୁଇଟି ଜାହାଜର ୨୩୦ରୁ ଅଧିକ ନାବିକଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତୁର୍କୀର ଏକ ବିମାନ ଯୋଗେ ମୋଟ ୨୩୮ ଜଣ ନାବିକଙ୍କୁ ସ୍ୱଦେଶ ପଠାଯାଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ ଇରାନର ନୌସେନା ଜାହାଜ ‘ଆଇରିସ୍ ଡେନା’ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଜଳସୀମା ବାହାରେ ଆମେରିକୀୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୮୪ ଜଣ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନୌସେନା ୩୨ ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଏହାର ତିନି ଦିନ ପରେ ଇରାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାହାଜ ‘ଆଇରିସ୍ ବୁଶେହର’ର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଜଳସୀମା ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଜାହାଜରେ ଥିବା ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ କଲମ୍ବୋ ନିକଟସ୍ଥ ଭେଲିସାରା ନୌସେନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ‘ଆଇରିସ୍ ଡେନା’ର କିଛି ଆହତ ନାବିକଙ୍କୁ କୋଗାଲା ବାୟୁସେନା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରଖି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଥିବା ଇରାନ ଦୂତାବାସ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୪ ତାରିଖରେ ସମସ୍ତ ୮୪ ଜଣ ମୃତ ନାବିକଙ୍କ ଶବକୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜ ଦେଶକୁ ପଠାଇ ସାରିଛି।