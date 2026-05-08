ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ମିଳିଲା ସାପ; ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ହସ୍ପିଟାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲେ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଛୁଆ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିହାରର ସହରସା ଜିଲ୍ଲାର ମାହିସି ବ୍ଲକର ବାଲୁଆହାସ୍ଥିତ ସରକାରୀ ମଧ୍ୟମା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବାନ୍ତି, ପେଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍କୁଲ ପରିସରରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ବିହାର ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରି ଏହାକୁ ସରକାରୀ ଅବହେଳାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛି।
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ଏକ ସାପ ଛୁଆ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଖାଇବାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସ୍କୁଲରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ, ଅନେକ ପିଲାଙ୍କୁ ସହରସା ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା।
ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲା ଆରଜେଡି: ଏହି ଘଟଣା ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ (RJD) ବିହାର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଦଳ କହିଛି, “ସଂକ୍ରମିତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇବା ପରେ ୩୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚଳାଇ ପାରୁନାହିଁ।”
ଆରଜେଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ବିହାରରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଔଷଧ, ନିଯୁକ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ନିଷେଧ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରେ। ଦଳ କହିଛି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ।
ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା: ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ପିଲାଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥତା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପିଲାମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନେକଙ୍କୁ ଔଷଧ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ନିରୀକ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ତଦନ୍ତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି: ଏହି ଘଟଣା ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଭଳି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ଘୋର ଅବହେଳାକୁ କେବେବି ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଦାୟୀ ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି।