(Video)ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ…ବାଦଲଫଟା ବର୍ଷା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ସବୁ ଛାରଖାର, 4 ମୃତ 60ଜଣ ନିଖୋଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଉତ୍ତରକାଶୀରୁ ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଠାରେ ହର୍ଷିଲରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହୋଇଛି । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 12 ଜଣ ଲୋକ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ତଳେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ସେହି ସମୟରେ 60 ଜଣ ନିଖୋଜ ହେବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ଅନ୍ୟପଟେ 4ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି । ବାଦଲ ଫାଟିବାର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏଥିରେ କେବଳ 20 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ସବୁକିଛି କିପରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ତାହା ଦେଖାଯାଉଛି । ଭିଡିଓରେ ଲୋକମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଛି ।

ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ଭିଡିଓ- କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଦଲ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ଖିରଗଡର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଧରାଳି ଖିରଗଡ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଏହା ସହରର ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଛି । ଏହାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ, ରାସ୍ତାର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଘର ରହିଥିବା ବେଳେ ଘରକୁ ଭସାଇ ଦେଲା ଭଳି ପାଣି ପ୍ରଭାହିତ ହେଉଛି ।

୬୦ ଜଣ ନିଖୋଜ ହେବାର ଆଶଙ୍କା- ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବନ୍ୟା ପାଣି ଅନେକ ହୋଟେଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । ବନ୍ୟା ପାଣି ସହିତ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନରେ ମଧ୍ୟ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁଁ ଧରାଲି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 60 ଜଣ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ।

ଉଦ୍ଧାରକାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି- ସୂଚନା ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଭାଟୱାଡିରୁ ଏସଡିଆରଏଫ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଧରାଲି ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଛି । ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହର୍ଷିଲ ନିକଟସ୍ଥ ଧରାଲିରେ ଏକ ବଡ଼ ମେଘ ଫାଟି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମି ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି- ଧରାଲି (ଉତ୍ତରକାଶି) ଅଞ୍ଚଳରେ ମେଘ ଫାଟିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ପ୍ରବଳ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଖବର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ।

SDRF, NDRF, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦଳ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି । ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ।

A major #cloud #burst has occurred in Dharali near Harsil in #Uttarakhand pic.twitter.com/fSSHjWjfab

— Arun Bhardwaj (@ArunBhardwajNo1) August 5, 2025