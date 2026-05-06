ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ, ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼କୁ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଓ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ଗୁରୁତର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚଳାଚଳ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ବିମାନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ କିଛି ବିମାନ ବାତିଲ ହେବା ଫଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।
ବୁଧବାର ପାଇଁ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କମିଯିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିବା ବେଳେ ଅତିକମରେ ୧୦ଟି ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇଛି ଏବଂ ୫ଟି ବିମାନକୁ ନିକଟସ୍ଥ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟସ୍ଥ ଦ୍ୱାରକା, ପାଲମ ଏବଂ ନଜଫଗଡ଼ ଭଳି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାହ୍ନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ହେବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ଗତିପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବା ସହ ଶତାଧିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା।
ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, “ଅପରାହ୍ନ ୨ଟାରୁ ୩ଟା ୩୦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ପବନ, ବର୍ଷା ଏବଂ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ୫ଟି ବିମାନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଅନେକ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟିଥିଲା।”
ବିମାନ ଟ୍ରାକିଂ ୱେବସାଇଟ୍ ‘Flightradar24’ ଅନୁଯାୟୀ, ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଆସୁଥିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଯାଉଥିବା ୫୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଚଳାଚଳ କରିଥିଲା। ହାରାହାରି ପ୍ରତି ବିମାନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମେ ୪ ତାରିଖ ରାତି ୧୧ଟାରୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଯାଉଥିବା ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରାୟ ୧୦ଟି ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। “ଏଥିରେ ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି, କୁଏତ ଏବଂ ବାଗଦାଦରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସୁଥିବା ୬ଟି ବିମାନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଥିବା ୪ଟି ବିମାନ ସାମିଲ ରହିଛି,” ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହିପରି ବିମାନ ବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ (ଟ୍ୱିଟର)ରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ବିମାନର ସୂଚୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି, “ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିକଟରେ କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବିଳମ୍ବ କିମ୍ବା ସାମୟିକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦିଲ୍ଲୀର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ୩୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୬ ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ। ସେହିପରି ସୋମବାର ବର୍ଷା ଓ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଏହା ୩୨.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାରଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ ଏହା ୩୫ ରୁ ୩୭ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ସହ ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ସଫଦରଜଙ୍ଗରେ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୪.୬ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୯ ଘଣ୍ଟାରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା। ପାଲମ୍ରେ ସକାଳେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ପରେ ଅପରାହ୍ନ ୫ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ୯.୮ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି ନଜଫଗଡ଼ରେ ସକାଳେ ୦.୫ ମିଲିମିଟର ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ୯ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୬.୫ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପିତମପୁରାରେ ପବନର ସର୍ବାଧିକ ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୯ କିଲୋମିଟର ରହିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପବନର ବେଗ ପ୍ରାୟ ୩୦ ରୁ ୪୦ କିଲୋମିଟର ଥିବାବେଳେ ସୋମବାର ଏହା ୭୦ କିଲୋମିଟର ଛୁଇଁଥିଲା। ରାତିର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୧୯.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିଲା, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ ୫ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍। ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ସହ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ୨୭ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜଣାଇଛି।